Ομαδικός βιασμός στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ: Φοιτητής προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για να «καθαρίσει» το ακαδημαϊκό μητρώο του – Είχε κριθεί «υπεύθυνος» για σεξουαλική εκμετάλλευση

Ένας από τους επτά άνδρες που κατηγορούνται από συμφοιτήτριά τους στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ για σεξουαλική επίθεση προσέφυγε στη Δικαιοσύνη τον Μάρτιο, ζητώντας την ακύρωση της ποινής που του επιβλήθηκε έπειτα από διοικητική έρευνα του ιδρύματος, καθώς και τη διαγραφή κάθε αναφοράς στην καταγγελία από το ακαδημαϊκό του μητρώο.

Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή από δικαστικά έγγραφα που αποσφραγίστηκαν αυτή την εβδομάδα στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας Τομπκινς στη Νέα Υόρκη.

Ο άνδρας, ο οποίος αναφέρεται στα δικόγραφα ως «John Doe», ήταν ανάμεσα στα επτά μέλη της φοιτητικής αδελφότητας Chi Phi που κατηγορήθηκαν για τη σεξουαλική επίθεση από τη συμφοιτήτριά τους στο πλαίσιο αγωγής που κατατέθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου.

Αν και τα μέλη της αδελφότητας κατονομάζονταν στην εν λόγω αγωγή, δεν ήταν σαφές ποιος εξ αυτών κατέθεσε την προσφυγή για την ακύρωση της ποινής του υπό το ψευδώνυμο John Doe, σημειώνουν οι New York Times.

Όλοι οι κατηγορούμενοι στην αγωγή της γυναίκας αρνούνται οποιαδήποτε κατηγορία. Σε κανέναν δεν απαγγέλθηκαν ποινικές κατηγορίες μετά τις έρευνες που διεξήγαγαν η αστυνομία του πανεπιστημίου και το ίδιο το ίδρυμα, ωστόσο ο εισαγγελέας της κομητείας Τομπκινς, Μάθιου Βαν Χούτεν, άνοιξε εκ νέου τον φάκελο της υπόθεσης στον απόηχο της αστικής αγωγής της φοιτήτριας.

Σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή των New York Times, οι επτά άνδρες τέθηκαν υπό έρευνα από τους αρμόδιους αξιωματούχους του Κορνέλ για θέματα Title IX τον χειμώνα του 2024.

Η σχετική νομοθεσία Title IX καθίσταται καθοριστική στη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς η σεξουαλική εκμετάλλευση, η σεξουαλική επίθεση και ο βιασμός μπορούν να θεωρηθούν μορφές διακρίσεων λόγω φύλου όταν λαμβάνουν χώρα εντός -ή επηρεάζουν ουσιαστικά- εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες που λαμβάνουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Βάσει του νόμου, τα σχολεία, κολλέγια και πανεπιστήμια υποχρεούνται να ανταποκρίνονται καταλλήλως σε αναφορές σεξουαλικής βίας, διασφαλίζοντας ότι κανένας φοιτητής δεν στερείται την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Μάλιστα, το υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ περιλαμβάνει ρητά τόσο τη σεξουαλική παρενόχληση όσο και τη σεξουαλική βία στις συμπεριφορές που εμπίπτουν στις διατάξεις του Title IX.

Τα ευρήματα της πειθαρχικής επιτροπής και οι ποινές

Τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στην υπόθεση του John Doe δείχνουν ότι, έπειτα από 12ήμερη ακροαματική διαδικασία εξέτασης αποδεικτικών στοιχείων στην οποία βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και σεξουαλική εκμετάλλευση, κρίθηκε «υπεύθυνος» για απόπειρα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, αναφέρουν οι New York Times.

Παράλληλα, αποκαλύπτονται οι ποινές που του επιβλήθηκαν μετά την απόφαση, στις οποίες περιλαμβάνονται:

Μονομερής διαταγή απουσίας επαφής με την καταγγέλλουσα.

Υποχρέωση παρακολούθησης μαθήματος σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη σεξουαλική παρενόχληση.

Εντολή να συγγράψει μια εργασία αυτοστοχασμού, στην οποία θα αναφερόταν ειδικά στις πράξεις του.

Σύμφωνα με τα δικόγραφα, ο John Doe είχε πάει στο δωμάτιο όπου σημειώθηκε η επίθεση αφού είδε ένα μήνυμα στο Snapchat που στάλθηκε σε ομαδική συνομιλία με δεκάδες μέλη (τουλάχιστον 50) της αδελφότητας Chi Phi.

Εκείνη τη νύχτα, μέλη της αδελφότητας μοιράστηκαν αρκετά μηνύματα στο Snapchat στα οποία χρησιμοποιούσαν χυδαίους και απαξιωτικούς όρους για να περιγράψουν τη γυναίκα και τη σεξουαλική δραστηριότητα που λάμβανε χώρα στο δωμάτιο.

Οι ισχυρισμοί του φοιτητή και της καταγγέλλουσας

Σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα που αναφέρει ότι είδε το TMZ, ο John Doe υποστηρίζει ότι έλαβε το μήνυμα «Free P@ssy» στο Snapchat και ότι ο ίδιος μαζί με ένα άλλο μέλος της αδελφότητας πήγαν στο δωμάτιο επειδή, όπως λέει, δεν ήταν σίγουροι αν το μήνυμα ήταν αστείο ή όχι.

Ισχυρίζεται επίσης ότι πήγε εκεί για να πάρει ένα καινούργιο ηλεκτρονικό τσιγάρο.

«Σε καμία περίπτωση δεν πήγαμε εκεί για να βρούμε δωρεάν μ@@νί», υποστήριξε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι όταν έφτασαν «όλοι εκεί μέσα φαίνονταν μια χαρά».

Ο φοιτητής ισχυρίστηκε ότι δεν του δόθηκε η ευκαιρία να υπερασπιστεί κατάλληλα τον εαυτό του στην πειθαρχική ακρόαση του Πανεπιστημίου, επειδή του απαγγέλθηκαν «κατηγορίες» για σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά τελικά κρίθηκε «υπεύθυνος» για απόπειρα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Σημειώνεται ότι η διαπίστωση πως κάποιος φέρει «ευθύνη» (responsible) για σεξουαλική εκμετάλλευση σημαίνει απλώς ότι το πανεπιστήμιο ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα κατέληξε, βάσει των εσωτερικών του πειθαρχικών κανόνων ή του Title IX, πως υπήρξε παραβίαση της πολιτικής του.

Αντίθετα, η κήρυξη κάποιου ως «ένοχου» (guilty) αποτελεί απόφαση ποινικού δικαστηρίου, το οποίο τον καταδικάζει για κάποιο έγκλημα είτε έπειτα από ομολογία είτε εφόσον η κατηγορία αποδειχθεί πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας. Πρόκειται για δύο νομικά πλήρως διακριτές έννοιες.

Η πειθαρχική επιτροπή του Πανεπιστημίου έκρινε ότι το γεγονός ότι ανταποκρίθηκε στο μήνυμα του Snapchat και ανέβηκε στο δωμάτιο συνιστούσε απόπειρα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με το TMZ, ο ίδιος ανέφερε ότι δεν είχε ιδέα πως η απόπειρα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ήταν καν ένα πιθανό αποτέλεσμα και ότι, αν το γνώριζε, θα είχε ακολουθήσει διαφορετική υπερασπιστική στρατηγική.

Κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής ακρόασης, το φερόμενο θύμα, που αναφέρεται ως «Jane Doe», κατέθεσε ότι οι δύο άνδρες συμπεριφέρονταν σαν «ηδονοβλεψίες» επειδή «απλώς στεκόνταν εκεί επιβλητικά πάνω από το σημείο».

Η Jane Doe ανέφερε ότι την ώρα που οι δύο άνδρες βρίσκονταν στο δωμάτιο, εκείνη βρισκόταν κατά διαστήματα κάτω από ένα σεντόνι και «δεν είχε συγκεκριμένη ανάμνηση για το αν ο John Doe τη είδε γυμνή όταν σηκώθηκε ή αν εισέπνευσε κεταμίνη από πάνω της».

Κατέθεσε επίσης ότι, ακόμη και μόνο με το να ανέβει στο δωμάτιο αφού είδε το μήνυμα «free p@ssy» στο Snapchat, δεν ήταν καλύτερος από τους άνδρες που της επιτέθηκαν.

Ο δικηγόρος του John Doe προέβαλε επίσης το επιχειρημά ότι ένα από τα μέλη της πειθαρχικής επιτροπής ήταν «αφηρημένο» κατά τη διάρκεια κατάθεσης μάρτυρα.

Σε ηλεκτρονικό μήνυμα του δικηγόρου του John Doe προς το Κορνέλ αναφερόταν ότι το εν λόγω μέλος της επιτροπής «Δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις της ως μέλος της επιτροπής ακρόασης», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι ασχολείται με άλλες εργασίες κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της ακρόασης».

Η δικαστική απόφαση και η έφεση

Το Πανεπιστήμιο Κορνέλ υποστήριξε ότι ο John Doe έτυχε δίκαιης έρευνας και το δικαστήριο επιβεβαίωσε την απόφαση του ιδρύματος.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2026, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης απέρριψε την προσφυγή του John Doe, αναφέρει το TMZ, επικυρώνοντας την απόφαση του Πανεπιστημίου και κρίνοντας ότι η ακροαματική διαδικασία διεξήχθη κανονικά και ότι τα δικαιώματα του φοιτητή προστατεύθηκαν πλήρως.

Αφού η προσφυγή του απορρίφθηκε, δύο ημέρες αργότερα, στις 25 Σεπτεμβρίου, ο John Doe κατέθεσε αίτημα έφεσης σε ανώτερο δικαστήριο.

Η υπόθεση, σύμφωνα με τους New York Times, εκκρεμεί επί του παρόντος στο Τμήμα Εφέσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου της πολιτείας της Νέας Υόρκης.