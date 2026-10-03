Ισπανία: Μια 102χρονη νεκρή και 90 διασώσεις από πλημμύρες στην Αλμπαθέτε – Χείμαρροι παρέσυραν αυτοκίνητα – ΒΙΝΤΕΟ

Μια 102χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και περίπου 90 άτομα διασώθηκαν στη Μαδριγκέρας της Αλμπαθέτε, στην Ισπανία, έπειτα από σφοδρές πλημμύρες όπου η στάθμη του νερού ξεπέρασε το ένα μέτρο. Το περιστατικό έρχεται μετά το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, με τις αρχές να έχουν ενεργοποιήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης και τον άστατο καιρό να αναμένεται να συνεχιστεί.

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Διεθνή Νέα

Ισπανία πλημμύρες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια υπερήλικη γυναίκα, 102 ετών, έχασε τη ζωή της και περίπου 90 άνθρωποι χρειάστηκε να διασωθούν από τις πλημμύρες που κατέκλυσαν τη Μαδριγκέρας, στην επαρχία Αλμπαθέτε της Ισπανίας. Η στάθμη του νερού ξεπέρασε το ένα μέτρο στο σπίτι της άτυχης γυναίκας.
  • Οι πλημμύρες έρχονται σε συνέχεια του θερμότερου καλοκαιριού που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, ενώ η ένταση της καταιγίδας εξέπληξε ακόμη και τους κατοίκους της περιοχής.
  • Στην περιοχή καταγράφηκαν 142 λίτρα βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο, κινητοποιώντας μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση διάσωσης, ενώ ο άστατος καιρός αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια υπερήλικη γυναίκα, 102 ετών έχασε τη ζωή της και περίπου 90 άνθρωποι χρειάστηκε να διασωθούν την Παρασκευή στη Μαδριγκέρας, στην επαρχία Αλμπαθέτε της Ισπανίας, όταν πλημμύρες κατακλύσαν ολόκληρη την κωμόπολη.

Οι πλημμύρες έρχονται σε συνέχεια του θερμότερου καλοκαιριού που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, κατά τη διάρκεια του οποίου σχεδόν 2.150 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες τον Αύγουστο, σημειώνει το Reuters.

Αυτοκίνητα επέπλεαν στους δρόμους της Μαδριγκέρας μετά τη σφοδρή βροχόπτωση της Παρασκευής, κινητοποιώντας μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση διάσωσης, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Καστίλλη-Λα Μάντσα.


Πυροσβέστες εντόπισαν το σώμα της άτυχης γυναίκας μέσα στο σπίτι της, όπου η στάθμη του νερού είχε ξεπεράσει το ένα μέτρο.

Η ένταση της καταιγίδας εξέπληξε ακόμη και τους κατοίκους που έχουν συνηθίσει τις έντονες βροχοπτώσεις, μεταδίδει το ισπανικό μέσο ABC.

«Ο κόσμος λέει ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοια πλημμύρα από τη δεκαετία του 1950», δήλωσε ο Χόρχε, ο οποίος επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τους ηλικιωμένους που επισκέφτηκαν το κατάστημά του σήμερα το πρωί, το σημάδι που άφησε εκείνη η πλημμύρα θα ήταν χαμηλότερο από τη σημερινή στάθμη του νερού.

Πρωτοφανής όγκος νερού και επιχειρήσεις διάσωσης

Σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφερειακής κυβέρνησης, στην περιοχή καταγράφηκαν 142 λίτρα βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο, μέγεθος που επέβαλε την άμεση αναδιάταξη και ανάπτυξη μεγάλων δυνάμεων έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, οι περιφερειακές αρχές ενεργοποίησαν το Σχέδιο Αντιμετώπισης Δυσμενών Μετεωρολογικών Φαινομένων (METEOCAM) στο επιχειρησιακό επίπεδο 1.

Κατά τη διάρκεια του απογεύματος και των πρώτων ωρών της νύχτας, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πραγματοποίησαν περίπου 90 διασώσεις, κυρίως ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί στις κατοικίες τους λόγω της συσσώρευσης των υδάτων.


Η περιφερειακή κυβέρνηση ανέφερε ότι δέχθηκε αμέτρητες κλήσεις από κατοίκους οι οποίοι «ήταν φοβισμένοι και δεν γνώριζαν πώς να ενεργήσουν», αναφέρει το Euronews.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εξέφρασε τη συμπαράστασή του με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Όλη μου η αγάπη είναι στους συγγενείς της γυναίκας που έχασε τη ζωή της ως αποτέλεσμα των πλημμυρών, και όλη μας η υποστήριξη και αλληλεγγύη στους πλήγέντες κατοίκους», έγραψε ο Ισπανός Πρωθυπουργός.

Ο πρόεδρος της Καστίλλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, βρίσκεται το Σάββατο στη Μαδριγκέρας, όπου δυνάμεις της Πολιτοφυλακής επιχειρούν για τον καθαρισμό της περιοχής.

Φωτογραφία: Reuters

Καταιγίδες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί της Παρασκευής στην Ταραγόνα και την Καστεγιόν, ιδιαίτερα στην περιοχή του Κάτω Έβρου, όπου συγκεντρώθηκαν και τα περισσότερα προβλήματα.

Το απόγευμα της Παρασκευής, πορτοκαλί συναγερμός βρισκόταν σε ισχύ στην Ταραγόνα, την περιφέρεια της Βαλένθια και τις Βαλεαρίδες Νήσους, καθώς και στην περιφέρεια της Μούρθια και στις επαρχίες Αλμερία, Γρανάδα και Αλμπαθέτε, για καταιγίδες που ενδέχεται να είναι ισχυρές και να συνοδεύονται από χαλαζόπτωση.

Ο άστατος καιρός εξαπλώνεται σε περισσότερες περιοχές της χερσονήσου και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.


Το Σάββατο, από το μεσημέρι, και ειδικά το απόγευμα, μπόρες και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν σχεδόν κάθε γωνιά της χερσονήσου.

Τα φαινόμενα θα είναι και πάλι έντονα και τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, συγκεκριμένα στο Ιβηρικό Σύστημα, τις νοτιοανατολικές οροσειρές, τα Πυρηναία, τις Βαλεαρίδες Νήσους και τις μεσογειακές ακτές.

Μικρότερη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων στη δυτική Γαλικία και τις Κανάριες Νήσους. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στη Γαλικία, την Αραγονία, τη Ναβάρα, τη Χώρα των Βάσκων και τις Κανάριες Νήσους, ενώ θα υποχωρήσει στην Καταλονία, τις Βαλεαρίδες Νήσους και το εσωτερικό της χώρας, παραμένοντας αμετάβλητη στις υπόλοιπες περιοχές.

Φόβοι για δημιουργία DANA την Κυριακή

Την Κυριακή, οι άστατες καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν, με γενικευμένες βροχές και καταιγίδες, καθώς και την πιθανή δημιουργία μιας DANA (μιας βραδυκίνητης αποκομμένης λίμνης ψυχρού αέρα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας), η οποία μπορεί να φέρει καταρρακτώδεις βροχές στο δυτικό μισό της ηπειρωτικής Ισπανίας.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι βροχοπτώσεις θα είναι εντονότερες σε σχέση με τις τελευταίες ώρες στην Ταραγόνα ή την Καστεγιόν, καθιστά όμως πιο πιθανό το ενδεχόμενο να επαναληφθούν ή να επεκταθούν τα φαινόμενα αυτά και σε άλλες περιοχές.

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