Ισπανία: Μια 102χρονη νεκρή και 90 διασώσεις από πλημμύρες στην Αλμπαθέτε – Χείμαρροι παρέσυραν αυτοκίνητα – ΒΙΝΤΕΟ

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Μια υπερήλικη γυναίκα, 102 ετών έχασε τη ζωή της και περίπου 90 άνθρωποι χρειάστηκε να διασωθούν την Παρασκευή στη Μαδριγκέρας, στην επαρχία Αλμπαθέτε της Ισπανίας, όταν πλημμύρες κατακλύσαν ολόκληρη την κωμόπολη.

Οι πλημμύρες έρχονται σε συνέχεια του θερμότερου καλοκαιριού που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, κατά τη διάρκεια του οποίου σχεδόν 2.150 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες τον Αύγουστο, σημειώνει το Reuters.

Αυτοκίνητα επέπλεαν στους δρόμους της Μαδριγκέρας μετά τη σφοδρή βροχόπτωση της Παρασκευής, κινητοποιώντας μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση διάσωσης, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Καστίλλη-Λα Μάντσα.

🇪🇸 | Una potente riada provocada por tormentas torrenciales inundó las calles de Madrigueras, Albacete, anegando el municipio con medio metro de agua. La corriente arrastró vehículos y dejó más de un centenar de incidencias. pic.twitter.com/2yXHXl4bAr Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Η Realnews στο www.pressreader.com — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 2, 2026



Πυροσβέστες εντόπισαν το σώμα της άτυχης γυναίκας μέσα στο σπίτι της, όπου η στάθμη του νερού είχε ξεπεράσει το ένα μέτρο.

Η ένταση της καταιγίδας εξέπληξε ακόμη και τους κατοίκους που έχουν συνηθίσει τις έντονες βροχοπτώσεις, μεταδίδει το ισπανικό μέσο ABC.

«Ο κόσμος λέει ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοια πλημμύρα από τη δεκαετία του 1950», δήλωσε ο Χόρχε, ο οποίος επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τους ηλικιωμένους που επισκέφτηκαν το κατάστημά του σήμερα το πρωί, το σημάδι που άφησε εκείνη η πλημμύρα θα ήταν χαμηλότερο από τη σημερινή στάθμη του νερού.

Πρωτοφανής όγκος νερού και επιχειρήσεις διάσωσης

Σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφερειακής κυβέρνησης, στην περιοχή καταγράφηκαν 142 λίτρα βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο, μέγεθος που επέβαλε την άμεση αναδιάταξη και ανάπτυξη μεγάλων δυνάμεων έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, οι περιφερειακές αρχές ενεργοποίησαν το Σχέδιο Αντιμετώπισης Δυσμενών Μετεωρολογικών Φαινομένων (METEOCAM) στο επιχειρησιακό επίπεδο 1.

Κατά τη διάρκεια του απογεύματος και των πρώτων ωρών της νύχτας, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πραγματοποίησαν περίπου 90 διασώσεις, κυρίως ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί στις κατοικίες τους λόγω της συσσώρευσης των υδάτων.

#AvisosGC | Severas inundaciones en Madrigueras (#Albacete). 👮🏻‍♂️ Las intensas precipitaciones han provocado riadas en vías urbanas e interurbanas. El gran caudal de agua ha anegado calles y ha provocado el arrastre de vehículos. ⚠️ Evita desplazamientos innecesarios y no… pic.twitter.com/NVRl5zxIoo — Guardia Civil (@guardiacivil) October 2, 2026



Η περιφερειακή κυβέρνηση ανέφερε ότι δέχθηκε αμέτρητες κλήσεις από κατοίκους οι οποίοι «ήταν φοβισμένοι και δεν γνώριζαν πώς να ενεργήσουν», αναφέρει το Euronews.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εξέφρασε τη συμπαράστασή του με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Όλη μου η αγάπη είναι στους συγγενείς της γυναίκας που έχασε τη ζωή της ως αποτέλεσμα των πλημμυρών, και όλη μας η υποστήριξη και αλληλεγγύη στους πλήγέντες κατοίκους», έγραψε ο Ισπανός Πρωθυπουργός.

Ο πρόεδρος της Καστίλλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, βρίσκεται το Σάββατο στη Μαδριγκέρας, όπου δυνάμεις της Πολιτοφυλακής επιχειρούν για τον καθαρισμό της περιοχής.

Καταιγίδες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί της Παρασκευής στην Ταραγόνα και την Καστεγιόν, ιδιαίτερα στην περιοχή του Κάτω Έβρου, όπου συγκεντρώθηκαν και τα περισσότερα προβλήματα.

Το απόγευμα της Παρασκευής, πορτοκαλί συναγερμός βρισκόταν σε ισχύ στην Ταραγόνα, την περιφέρεια της Βαλένθια και τις Βαλεαρίδες Νήσους, καθώς και στην περιφέρεια της Μούρθια και στις επαρχίες Αλμερία, Γρανάδα και Αλμπαθέτε, για καταιγίδες που ενδέχεται να είναι ισχυρές και να συνοδεύονται από χαλαζόπτωση.

Ο άστατος καιρός εξαπλώνεται σε περισσότερες περιοχές της χερσονήσου και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes. ➡️ La probabilidad de precipitaciones intensas se extiende a amplias zonas de la Península. ➡️ A comienzos de semana irán remitiendo en el área mediteránea. + info 👉https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/XC6gpsw7eB — AEMET (@AEMET_Esp) October 2, 2026



Το Σάββατο, από το μεσημέρι, και ειδικά το απόγευμα, μπόρες και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν σχεδόν κάθε γωνιά της χερσονήσου.

Τα φαινόμενα θα είναι και πάλι έντονα και τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, συγκεκριμένα στο Ιβηρικό Σύστημα, τις νοτιοανατολικές οροσειρές, τα Πυρηναία, τις Βαλεαρίδες Νήσους και τις μεσογειακές ακτές.

Μικρότερη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων στη δυτική Γαλικία και τις Κανάριες Νήσους. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στη Γαλικία, την Αραγονία, τη Ναβάρα, τη Χώρα των Βάσκων και τις Κανάριες Νήσους, ενώ θα υποχωρήσει στην Καταλονία, τις Βαλεαρίδες Νήσους και το εσωτερικό της χώρας, παραμένοντας αμετάβλητη στις υπόλοιπες περιοχές.

⚠️🔴 AVISOS ROJOS | Lluvias torrenciales en zonas de Barcelona y Girona. ➡️ Se podrán superar 90 l/m² en una hora y 200 l/m² en menos de 6 horas. ➡️ Situación muy adversa la noche del sábado y primera mitad del domingo. Posibles inundaciones y crecidas. ¡Peligro extraordinario! pic.twitter.com/s9LTIA0khu — AEMET (@AEMET_Esp) October 3, 2026

Φόβοι για δημιουργία DANA την Κυριακή

Την Κυριακή, οι άστατες καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν, με γενικευμένες βροχές και καταιγίδες, καθώς και την πιθανή δημιουργία μιας DANA (μιας βραδυκίνητης αποκομμένης λίμνης ψυχρού αέρα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας), η οποία μπορεί να φέρει καταρρακτώδεις βροχές στο δυτικό μισό της ηπειρωτικής Ισπανίας.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι βροχοπτώσεις θα είναι εντονότερες σε σχέση με τις τελευταίες ώρες στην Ταραγόνα ή την Καστεγιόν, καθιστά όμως πιο πιθανό το ενδεχόμενο να επαναληφθούν ή να επεκταθούν τα φαινόμενα αυτά και σε άλλες περιοχές.