Μιλένα Αποστολάκη: «Τι δεν μας είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης;» – 7 ερωτήματα στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας για τις 120 δόσεις

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Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής απάντησε στο βίντεο που δημοσίευσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σχετικά με τις 120 δόσεις και τις αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των servicers.

Με βιντεοσκοπημένη παρέμβασή της, υπό τον τίτλο «Τι δεν μας είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης», η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη επέκρινε τους κυβερνητικούς χειρισμούς και διατύπωσε επτά ερωτήματα προς την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τα επτά ερωτήματα της Μιλένας Αποστολάκη

«Γιατί η κυβέρνηση κώφευε τόσο καιρό για το ζήτημα των 120 δόσεων;

Γιατί εξαιρέθηκαν από τη δυνατότητα ρύθμισης οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2024;

Γιατί δεν υπάρχει καμία μέριμνα ή κίνητρο για τους συνεπείς δανειολήπτες που αποπληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους;

Γιατί δεν προβλέπεται κανένας έλεγχος ή προστασία όταν οι servicers απορρίπτουν ανεξέλεγκτα τις προτάσεις ρύθμισης των οφειλετών;

Γιατί το πλαφόν της προκαταβολής δεν συνδέεται με την πραγματική οικονομική δυνατότητα του εκάστοτε δανειολήπτη;

Γιατί δεν επαναφέρεται το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας, ώστε να ανασταλούν οι πλειστηριασμοί;

Τι εγγυήσεις παρέχονται πραγματικά στους συνεπείς δανειολήπτες;»