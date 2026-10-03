Μιλένα Αποστολάκη: «Τι δεν μας είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης;» – 7 ερωτήματα στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας για τις 120 δόσεις

Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε στο βίντεο του Κυριάκου Πιερρακάκη για τις 120 δόσεις και τους servicers. Η Μιλένα Αποστολάκη διατύπωσε επτά ερωτήματα, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στις οφειλές μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2024, στους συνεπείς δανειολήπτες, στις ρυθμίσεις των servicers και στην προστασία της κύριας κατοικίας.

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Μιλένα Αποστολάκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής απάντησε στο βίντεο που δημοσίευσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σχετικά με τις 120 δόσεις και τις αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των servicers.
  • Με βιντεοσκοπημένη παρέμβασής της, υπό τον τίτλο «Τι δεν μας είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης», η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη επέκρινε τους κυβερνητικούς χειρισμούς και διατύπωσε επτά ερωτήματα προς την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
  • Μεταξύ των ερωτημάτων της, η βουλευτής ζήτησε απαντήσεις για την εξαίρεση οφειλών μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2024, την έλλειψη μέριμνας για συνεπείς δανειολήπτες και την προστασία της κύριας κατοικίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής απάντησε στο βίντεο που δημοσίευσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σχετικά με τις 120 δόσεις και τις αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των servicers.

Με βιντεοσκοπημένη παρέμβασή της, υπό τον τίτλο «Τι δεν μας είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης», η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη επέκρινε τους κυβερνητικούς χειρισμούς και διατύπωσε επτά ερωτήματα προς την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τα επτά ερωτήματα της Μιλένας Αποστολάκη

«Γιατί η κυβέρνηση κώφευε τόσο καιρό για το ζήτημα των 120 δόσεων;

Γιατί εξαιρέθηκαν από τη δυνατότητα ρύθμισης οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2024;

Γιατί δεν υπάρχει καμία μέριμνα ή κίνητρο για τους συνεπείς δανειολήπτες που αποπληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους;

Γιατί δεν προβλέπεται κανένας έλεγχος ή προστασία όταν οι servicers απορρίπτουν ανεξέλεγκτα τις προτάσεις ρύθμισης των οφειλετών;

Γιατί το πλαφόν της προκαταβολής δεν συνδέεται με την πραγματική οικονομική δυνατότητα του εκάστοτε δανειολήπτη;

Γιατί δεν επαναφέρεται το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας, ώστε να ανασταλούν οι πλειστηριασμοί;

Τι εγγυήσεις παρέχονται πραγματικά στους συνεπείς δανειολήπτες;»

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