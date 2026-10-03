Κακοκαιρία στην Κρήτη: Στα 318 χιλιοστά το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έφεραν μεγάλα ύψη βροχής στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Στο Ξυλόσκαλο Χανίων καταγράφηκαν 318 χιλιοστά βροχής, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ορεινά και τα βόρεια τμήματα της Κρήτης, έπειτα από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώθηκαν από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου 2026.
  • Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, στο Ξυλόσκαλο Χανίων το ύψος βροχής έφτασε τα 318 χιλιοστά (mm).
  • Τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr περιλαμβάνουν τον χάρτη με το αθροιστικό ύψος βροχής, καθώς και τις οκτώ υψηλότερες τιμές που καταγράφηκαν στην Κρήτη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ορεινά και τα βόρεια τμήματα της Κρήτης, έπειτα από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώθηκαν από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, στο Ξυλόσκαλο Χανίων το ύψος βροχής έφτασε τα 318 χιλιοστά (mm).

Όπως επισημαίνεται, 1 χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας ή, ισοδύναμα, σε 1 τόνο νερού ανά στρέμμα.

Τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr περιλαμβάνουν τον χάρτη με το αθροιστικό ύψος βροχής, καθώς και τις οκτώ υψηλότερες τιμές που καταγράφηκαν στην Κρήτη από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως τις 10:20 το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου 2026.

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