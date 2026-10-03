Κακοκαιρία στην Κρήτη: Στα 318 χιλιοστά το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων

Ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ορεινά και τα βόρεια τμήματα της Κρήτης, έπειτα από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώθηκαν από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου 2026.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, στο Ξυλόσκαλο Χανίων το ύψος βροχής έφτασε τα 318 χιλιοστά (mm).
Όπως επισημαίνεται, 1 χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας ή, ισοδύναμα, σε 1 τόνο νερού ανά στρέμμα.
Τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr περιλαμβάνουν τον χάρτη με το αθροιστικό ύψος βροχής, καθώς και τις οκτώ υψηλότερες τιμές που καταγράφηκαν στην Κρήτη από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως τις 10:20 το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου 2026.