Κακοκαιρία στην Κρήτη: Στα 318 χιλιοστά το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων

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Ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ορεινά και τα βόρεια τμήματα της Κρήτης, έπειτα από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώθηκαν από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, στο Ξυλόσκαλο Χανίων το ύψος βροχής έφτασε τα 318 χιλιοστά (mm).

Όπως επισημαίνεται, 1 χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας ή, ισοδύναμα, σε 1 τόνο νερού ανά στρέμμα.

Τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr περιλαμβάνουν τον χάρτη με το αθροιστικό ύψος βροχής, καθώς και τις οκτώ υψηλότερες τιμές που καταγράφηκαν στην Κρήτη από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως τις 10:20 το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου 2026.