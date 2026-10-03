Πτήση-θρίλερ της Flydubai: Οι Ισραηλινοί επιβάτες ήρθαν σε σύγκρουση με το πλήρωμα – «Μας ζητούσαν να λύσουμε τον δράστη – Γίναμε καχύποπτοι μαζί τους»

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Συνεχίζουν να έρχονται στο φως όλο και περισσότερες δραματικές λεπτομέρειες γύρω από το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε εν πτήσει σε αεροσκάφος της εταιρείας Flydubai.

Σύμφωνα με αποκλειστικές μαρτυρίες στη New York Post, το πλήρωμα της αεροπορικής εταιρείας ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τους Ισραηλινούς επιβάτες που εξουδετέρωσαν τον συγκυβερνήτη -ο οποίος είχε επιτεθεί στον πιλότο της πτήσης με τσεκούρι- απαιτώντας μάλιστα να αφήσουν ελεύθερο τον δράστη.

«Μας ζητούσαν να λύσουμε τον τρομοκράτη – δεν είχαμε ιδέα το γιατί», δήλωσε ο 40χρονος Τσβίκα Μάνες, ένας από τους τρεις πολίτες που αφοπλίσαν τον δράστη.

«Έλεγαν να αφήσουμε ελεύθερο τον τρομοκράτη. Αμέσως γίναμε καχύποπτοι μαζί τους», ανέφερε από την πλευρά του ο 59χρονος Ντάνιελ Σλίχτερ, ο οποίος καθόταν στη δεύτερη σειρά, πολύ κοντά στο κόκπιτ.

Η επίθεση με τσεκούρι και η ακαριαία αντίδραση

Ο Μάνες ταξίδευε με τη σύζυγό του και τις τρεις κόρες τους, ηλικίας 11, 7 και 6 ετών, επιστρέφοντας από οικογενειακές διακοπές στην Ιαπωνία.

Ξαφνικά, ο συγκυβερνήτης, τον οποίο η Wall Street Journal ταυτοποίησε ως τον Ομανό Χαμάμ αλ-Χαμάμι, επιτέθηκε στον Ινδό κυβερνήτη Σμιτ Ματσάρ, με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης.

Παρά τα σοβαρά τραύματά του, ο Ματσάρ κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου.

Ο Μάνες, μαζί με τον υδραυλικό Γιανίβ Χαγιούν και τον Ασάφ Ρατζουάν, έσπευσαν αμέσως στο σημείο, αντιμετώπισαν τον δράστη και τον υπέταξαν.

Στη συνέχεια, ο Χαγιούν κατάφερε να σταθεροποιήσει το αεροσκάφος που εκτελούσε απότομη βουτιά, αξιοποιώντας τεχνικές που, όπως είπε, είχε μάθει παρακολουθώντας την τηλεοπτική εκπομπή «Mayday: Air Disaster».

Η ακινητοποίηση του δράστη και η απαίτηση του πληρώματος

Οι τρεις Ισραηλινοί ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη μπρούμυτα και έδεσαν τα χέρια του πίσω από την πλάτη – αρχικά με πλαστικά δεματικά και στη συνέχεια με καλώδια ακουστικών που μάζεψε ο Σλίχτερ από τους επιβάτες.

Όπως περιέγραψε ο Μάνες, την ώρα που τον ακινητοποιούσαν, ο Χαγιούν άκουσε τον συγκυβερνήτη να φωνάζει «Σκοτώστε με, σκοτώστε με» — προφανώς επειδή απέτυχε η αποστολή του, σχολιάζει η New York Post.

🚨 BREAKING: The terrorist FlyDubai co-pilot has reportedly been identified as Hamam Alhamami. pic.twitter.com/TRiNnVqeTS — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 2, 2026



Ωστόσο, μέλη του πληρώματος άρχισαν να απαιτούν την απελευθέρωσή του, προκαλώντας έντονη λογομαχία. Οι τρεις Ισραηλινοί απάντησαν αμέσως πως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφεθεί ελεύθερος ο ύποπτος τρομοκράτης.

«Μας είπαν: “Δεν είστε ο Θεός, δεν πρόκειται να τον σκοτώσετε”», θυμάται ο Μάνες. «Εμείς δεν θέλαμε να τον σκοτώσουμε, θέλαμε απλώς να μην μας σκοτώσει εκείνος».

Μάλιστα, τόσο ο Σλίχτερ όσο και ο Μάνες σημείωσαν ότι έδωσαν στον τραυματισμένο δράστη μάσκα οξυγόνου.

«Θέλαμε να ζήσει για να ανακριθεί», τόνισε ο Σλίχτερ.

Έλεγχος της κατάστασης και απομόνωση του πληρώματος

Τα μέλη του πληρώματος επέμεναν ότι εκείνοι είχαν την ευθύνη του αεροσκάφους και ότι έπρεπε να παραμείνουν μόνοι τους στον χώρο ακριβώς μπροστά από το πιλοτήριο.

Οι Ισραηλινοί επιβάτες, φοβούμενοι το ενδεχόμενο εμπλοκής του πληρώματος στα σχέδια του συγκυβερνήτη, τους διέταξαν να απομακρυνθούν από την περιοχή του κόκπιτ και να καθίσουν στη μέση της καμπίνας.

«Τους είπαμε: “Τώρα η πολιτική αλλάζει, αναλαμβάνουμε εμείς τον έλεγχο και θα κάνετε ό,τι σας λέμε”», ανέφερε ο Μάνες.

«Δεν ξέραμε τι να υποθέσουμε, ήμασταν σε κατάσταση καχυποψίας απέναντι στον καθέναν».

Μια ομάδα επιβατών, ανάμεσά τους και ο Σλίχτερ -πατέρας δύο παιδιών και παππούς δύο εγγονιών- συνόδευσε το πλήρωμα στις θέσεις της πέμπτης ή έκτης σειράς.

«Τους φωνάξαμε και τους είπαμε να καθίσουν κάτω», δήλωσε ο Σλίχτερ.

Στη συνέχεια, οι τρεις άνδρες επιστράτευσαν έναν «σωματώδη επιβάτη» για να φυλάει την πόρτα του πιλοτηρίου και να εμποδίσει οποιονδήποτε να πλησιάσει.

Στο μεταξύ, έφεδροι πιλότοι που ταξίδευαν ως επιβάτες στο πίσω μέρος του αεροσκάφους είχαν ήδη εισέλθει στο κόκπιτ και αναλάβει τη διακυβέρνηση.

Αφού το πλήρωμα κάθισε στις θέσεις που του υποδείχθηκαν, άρχισε να «κατανοεί ότι επρόκειτο για μια ιδιαίτερη κατάσταση», όπως είπε ο Σλίχτερ, και ξεκίνησε να φροντίζει τους επιβάτες που βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ, παρέχοντάς τους κουβέρτες και νερό.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν κατηγορίες σε βάρος του πληρώματος για συνέργεια με τον δράστη.

Σε ερώτηση της NY Post, εκπρόσωπος της flydubai ανέφερε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση, προσθέτοντας: «Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στην υποστήριξη της εξέλιξης των ερευνών και βρίσκονται σε στενό συντονισμό με τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές και τις ρυθμιστικές αρχές».

Η προσγείωση και το μετατραυματικό σοκ

«Έμεινα μαζί με τον τρομοκράτη μέχρι να προσγειωθούμε με ασφάλεια στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Μετά αγκάλιασα τις κόρες μου και τους είπα ότι όλα θα πάνε καλά και ότι είναι ηρωίδες», περιέγραψε ο Μάνες.

Tzvika Manes is one of 3 passengers who heroically wrestled the would-be FlyDubai hijacker to the ground.

And his wife, Tali, is the one who alerted passengers & crew to the gruesome fight for control of the cockpit

I spoke with them today pic.twitter.com/TvPMSu5FXe — Jeremy Diamond (@JDiamond1) October 1, 2026



Μετά την προσγείωση, η αδρεναλίνη άρχισε να υποχωρεί και οι επιβάτες συνειδητοποίησαν τι είχαν μόλις βιώσει. Ορισμένοι υπέστησαν κρίσεις πανικού, ενώ άλλοι ξέσπασαν σε κλάματα.

«Δεν ήθελαν να πετάξουν πίσω στο Ισραήλ με άλλη πτήση της flydubai. Πολλοί αρνούνταν να πατήσουν το πόδι τους στο αεροπλάνο αν δεν ενημερώνονταν προσωπικά από τη Μοσάντ ότι οι πιλότοι είχαν ελεγχθεί και ήταν καθαροί», αποκάλυψε ο Μάνες.

«Θέλαμε να σώσουμε τις οικογένειές μας»

Ο Μάνες, διευθύνων σύμβουλος της Barak Capital Underwriting, της μεγαλύτερης επενδυτικής τράπεζας του Ισραήλ, δήλωσε ότι είναι γεμάτος μώλωπες σε όλο του το σώμα, ενώ περιέγραψε την εμπειρία ως κινηματογραφική.

«Όταν άκουσα τις κόρες μου να κλαίνε και να φωνάζουν “Μπαμπά, δεν θέλω να πεθάνω”, αυτό ήταν το έναυσμα για να τρέξω και να παλέψω. Δεν σκέφτηκα τίποτα, ήταν απλώς το ένστικτο της επιβίωσης», είπε ο Μάνες.

One of the man who stormed the cockpit to subdue to co-pilot, Tzvika Manes, joined me on my show tonight. Listen to every word he says: pic.twitter.com/wOwVqhcqcF — Shiv Aroor (@ShivAroor) October 1, 2026



«Έπεφταν μπουνιές, τον κλωτσούσαμε, δεν ξέραμε αν είχε ακόμα το μαχαίρι του, δεν μπορούσαμε να το δούμε. Κανείς μας δεν ήταν μαχητής ή ήρωας, ήμασταν απλώς κανονικοί άνθρωποι που θέλαμε να σώσουμε τις οικογένειές μας. Η δύναμη G ήταν κάτι που δεν είχα νιώσει ποτέ στη ζωή μου, ένιωθα τα πάντα να συμπιέζονται, ήταν μια τρελή αίσθηση».

Από την πλευρά του, ο Σλίχτερ ανέφερε ότι ήταν πλήρως προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο να πεθάνει, καθώς το αεροσκάφος έκανε βουτιά 17.000 ποδιών μέσα σε λίγες στιγμές.

«Ήταν το μεγαλύτερο λεπτό της ζωής μου, θυμάμαι τα πάντα καθαρά. Θυμάμαι να σκέφτομαι την 11η Σεπτεμβρίου, μετά σκέφτηκα τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, πόσο φρικτό θα ήταν για εκείνους να μάθουν τι συνέβη. Ήταν ήχοι που ακούς μόνο σε ταινίες».

Και οι δύο άνδρες εξέφρασαν την έκπληξή τους για το πόσα πράγματα έπρεπε να πάνε καλά ταυτόχρονα, προκειμένου να επιζήσουν όλοι οι επιβαίνοντες.

«Στατιστικά, αυτού του είδους το θαύμα δεν γίνεται να συμβεί. Η πιθανότητα να βρισκόμαστε ο καθένας μας, ειδικά τη συγκεκριμένη δευτερόλεπτο, εκεί που έπρεπε να βρεθεί, δεν μπορώ καν να συλλάβω πόσο αμελητέα ήταν», σημείωσε ο Σλίχτερ.

Daniel Schlichter was in the second row of Flydubai flight 1073 when he says a woman screamed “somebody’s stabbing the pilot.” That’s when he heard a violent altercation happening in the cockpit and it was clear something was very wrong. pic.twitter.com/6a7yKgsoLN — Anderson Cooper 360° (@AC360) October 2, 2026



«Πιστεύω ότι σίγουρα είχαμε θεϊκή προστασία», κατέληξε ο Μάνες. «Κάποιος εκεί πάνω μάς προσέχει».