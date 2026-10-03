Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με 8 νεκρούς και 83 τραυματίες – Στο στόχαστρο ξανά κομβική γέφυρα του Κιέβου

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Τουλάχιστον οκτώ πολίτες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 83 τραυματίστηκαν σε ολόκληρη την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του τελευταίου εικοσιτετραώρου, συνέπεια των νέων εκτεταμένων ρωσικών επιθέσεων, όπως ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές στις 3 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 157 drones τύπου Shahed και Gerbera -μεταξύ των οποίων και ορισμένα αεριωθούμενα Shahed- καθώς και drones παραπλάνησης τύπου Parodiya.

Οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να αναχαιτίσουν 131 drones.



Παρά ταύτα, καταγράφηκαν πλήγματα σε 12 διαφορετικά σημεία, ενώ πτώσεις συντριμμιών αναφέρθηκαν σε ακόμα πέντε περιοχές.

Νέο πλήγμα στη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου

Στο Κίεβο, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τη Βόρεια Γέφυρα πάνω από τον ποταμό Δνείπερο. Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.



Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτυπώνουν την επίθεση δείχνουν μια μεγάλη έκρηξη στη γέφυρα —η οποία συνδέει τη δεξιά με την αριστερή όχθη της πρωτεύουσας— την ώρα που διερχόντουσαν οχήματα.



Το νέο αυτό κτύπημα έρχεται να προστεθεί στις συνεχείς επιθέσεις των τελευταίων ημερών κατά κρίσιμων γεφυρών της πρωτεύουσας.

Μόλις την προηγούμενη ημέρα, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ρωσικό drone είχε πλήξει τη Νότια Γέφυρα στον Δνείπερο, σημειώνοντας το τέταρτο κατά σειρά πλήγμα με drone μέσα σε διάστημα δύο 24ώρων.

Росіяни знову влучили у Південний міст — він залишається закритим для руху автотранспорту і метро. pic.twitter.com/59Tp1xVreg — Олег Володарський (@volodarskijo) October 2, 2026



Παράλληλα, το πρωί η Ρωσία επιτέθηκε στην περιφέρεια της Οδησσού, με τις τοπικές αρχές να προβαίνουν ακόμη στην εκτίμηση των ζημιών.

Τραγικός απολογμός σε Χάρκοβο και Σούμι

Στην περιφέρεια του Χάρκοβου, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 49 τραυματίστηκαν από επιθέσεις με κατευθυνόμενες βόμβες και drones, με την πλειονότητα των θυμάτων να καταγράφεται στην ίδια την πόλη του Χάρκοβου.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν όταν κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν τρεις διαφορετικές περιοχές της πόλης, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε ιδιωτικές κατοικίες, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, κτίρια γραφείων, οχήματα και υποδομές ηλεκτροδότησης.



Στην περιφέρεια Σούμι, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από επιθέσεις του ρωσικού πυροβολικού, κατευθυνόμενες βόμβες και drones, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση.



Σε αρκετούς οικισμούς σημειώθηκαν καταστροφές σε πολιτικές υποδομές.

Πλήγματα

Στην Ντνίπρο, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κτίριο κατοικιών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις γυναίκες ηλικίας 55, 62, 77 και 88 ετών, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης Ολεξάντρ Χάνζα. Το ίδιο βράδυ, η Ρωσία έπληξε επίσης ένα επιχειρηματικό κέντρο στην πόλη για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα.



Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βαντίμ Φιλάσκιν. Ζημιές υπέστησαν πολυκατοικίες, ιδιωτικές κατοικίες, καταστήματα, διοικητικά κτίρια και οχήματα.



Στην περιφέρεια της Χερσώνας, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις που προκάλεσαν επίσης φθορές σε κρίσιμες και πολιτικές υποδομές, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν.



Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως δήλωσε ο συμπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Άμυνας της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ. Κατά το τελευταίο εικοσιτετράωρο, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 737 επιθέσεις σε 55 οικισμούς της περιοχής.



Τέλος, στην περιφέρεια του Μικολάιφ, τρεις άνδρες ηλικίας 21, 47 και 62 ετών τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια μαζικής ρωσικής επίθεσης στην πόλη με drones Shahed και έναν βαλλιστικό πύραυλο Iskander-M, σύμφωνα με τον εκτελούντα χρέη επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Χεορχίι Ρεσετίλοφ.



Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Όπως μεταδίδει η Kyiv Indepedent, από τα πλήγματα υπέστησαν ζημιές λιμενικές και πολιτικές υποδομές, μεταξύ των οποίων διοικητικά, βιομηχανικά και οικιστικά κτίρια, καθώς και οχήματα.