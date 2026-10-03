Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που έκλεβε αυτοκίνητα και μηχανές και τα έκρυβε για να μην εντοπίζονται – Πάνω από 350.000 ευρώ το οικονομικό όφελος

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Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε κλοπές αυτοκινήτων και δικύκλων σε διάφορες περιοχές της Αττικής προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Συνολικά συνελήφθησαν οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο αρχηγικό μέλος, ενώ από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το οικονομικό όφελος από τη δράση της ομάδας εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ, ενώ κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, συσκευές γεωεντοπισμού και παρεμβολής συχνοτήτων, εξαρτήματα οχημάτων και πινακίδες κυκλοφορίας.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες για άτομα που φέρονταν να δραστηριοποιούνται στην κλοπή δικύκλων μεγάλου κυβισμού και υψηλής οικονομικής αξίας. Οι αστυνομικοί έθεσαν τους κατηγορουμένους υπό διακριτική επιτήρηση και, έπειτα από πολύμηνη προανακριτική έρευνα, χαρτογράφησαν τη δράση τους.

Η επιχείρηση σε Καματερό, Περιστέρι και Αχαρνές

Το βράδυ της 29ης Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στο Καματερό, το Περιστέρι και τις Αχαρνές, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν έξι άτομα, ηλικίας 18, 19, 23, 24, 45 και 55 ετών, ενώ ακόμη δύο άτομα, ηλικίας 22 και 60 ετών, συνελήφθησαν βάσει ενταλμάτων σύλληψης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, απάτη κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η αστυνομική έρευνα κατέδειξε ότι η ομάδα φέρεται να είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τα τέλη του 2025, με σκοπό την κλοπή αυτοκινήτων και δικύκλων από περιοχές της Αττικής. Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ακόμη ότι ορισμένα από τα μέλη διέθεταν προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοιες πράξεις, ενώ τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις επιμέρους ενέργειες εναλλάσσονταν, ανάλογα με το στάδιο της δράσης.

Τα μέλη της ομάδας φέρονται να κινούνταν κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, προκειμένου να εντοπίζουν πιθανούς στόχους. Μέσω των συνεχών μετακινήσεων επέλεγαν, σύμφωνα με την αστυνομία, οχήματα που ανταποκρίνονταν στα χαρακτηριστικά που αναζητούσαν, επιχειρώντας παράλληλα να μην προκαλούν υποψίες.

Η μέθοδος «πατάκι» και οι ρόλοι των μελών

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι φέρονται να κατέστρεφαν ή να παρέκαμπταν τους αντικλεπτικούς μηχανισμούς των δικύκλων. Στη συνέχεια αφαιρούσαν τα οχήματα με τη βοήθεια «επιχειρησιακών» δικύκλων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που αποκαλείται «πατάκι».

Τα κλεμμένα δίκυκλα μεταφέρονταν μακριά από τα σημεία αφαίρεσής τους και παρέμεναν προσωρινά σταθμευμένα σε κοινόχρηστους χώρους, προκειμένου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., να διαπιστωθεί εάν υπήρχε δυνατότητα γεωεντοπισμού τους.

Το φερόμενο αρχηγικό μέλος είχε, σύμφωνα με την αστυνομία, διευθυντικό ρόλο, παρείχε οικονομική υποστήριξη και κίνητρα στα υπόλοιπα μέλη, συντόνιζε τις ενέργειές τους και οργάνωνε τις συναντήσεις πριν από τις κλοπές.

Οι εντολές φέρεται να μεταφέρονταν είτε απευθείας είτε μέσω του 24χρονου, ο οποίος κατείχε υψηλή θέση στην ομάδα, συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων και στη διοίκηση των υπόλοιπων μελών και λειτουργούσε ως σύνδεσμος με το φερόμενο αρχηγικό μέλος.

Την αφαίρεση των οχημάτων φέρονται να είχαν αναλάβει το αρχηγικό μέλος, ο 24χρονος, ο 18χρονος και ο 23χρονος. Ο 55χρονος φέρεται να μετέφερε στη συνέχεια τα κλεμμένα οχήματα από τα σημεία προσωρινής απόκρυψής τους, ενώ ο 45χρονος φέρεται να είχε αναλάβει τη διοχέτευσή τους στην αγορά μέσω καταστήματος που διατηρούσε.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα , αυτοκίνητα και δίκυκλα,

, αυτοκίνητα και δίκυκλα, πλήθος εξαρτημάτων οχημάτων,

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας,

συσκευές γεωεντοπισμού και παρεμβολής συχνοτήτων ,

, συσκευές εντοπισμού ραδιοσυχνοτήτων,

πλήθος εργαλείων,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

ένα πιστόλι-ρέπλικα ,

, μικροποσότητα κάνναβης,

τρία «επιχειρησιακά» οχήματα.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν συνολικά 23 κλοπές οχημάτων σε Χαϊδάρι, Περιστέρι, Αγίους Αναργύρους, Ίλιον, Νίκαια, Αχαρνές και Παλαιό Φάληρο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί πλήρως το εύρος της δράσης της ομάδας.

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