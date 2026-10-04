Βόρεια Εύβοια: Φωτιά σε ιστιοφόρο στα Ελληνικά – Σώοι οι δύο επιβαίνοντες

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Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά στη θαλάσσια περιοχή των Ελληνικών, στη βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι δύο επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το ιστιοφόρο με βοηθητικό σκάφος και, με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, κατάφεραν να φτάσουν με ασφάλεια στην ξηρά.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα αλιευτικό και ένα ιδιωτικό σκάφος, ενώ στη διαδικασία συνέδραμε και παραπλέον φορτηγό πλοίο.

Την ώρα του περιστατικού στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.