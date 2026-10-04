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Βόρεια Εύβοια: Φωτιά σε ιστιοφόρο στα Ελληνικά – Σώοι οι δύο επιβαίνοντες

Οι δύο επιβαίνοντες ιστιοφόρου που τυλίχθηκε στις φλόγες στα Ελληνικά της βόρειας Εύβοιας είναι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη θαλάσσια περιοχή των Ελληνικών, στη βόρεια Εύβοια.
  • Οι δύο επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το ιστιοφόρο με βοηθητικό σκάφος και, με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, κατάφεραν να φτάσουν με ασφάλεια στην ξηρά.
  • Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα αλιευτικό και ένα ιδιωτικό σκάφος, ενώ στη διαδικασία συνέδραμε και παραπλέον φορτηγό πλοίο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά στη θαλάσσια περιοχή των Ελληνικών, στη βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι δύο επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το ιστιοφόρο με βοηθητικό σκάφος και, με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, κατάφεραν να φτάσουν με ασφάλεια στην ξηρά.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα αλιευτικό και ένα ιδιωτικό σκάφος, ενώ στη διαδικασία συνέδραμε και παραπλέον φορτηγό πλοίο.

Την ώρα του περιστατικού στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

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