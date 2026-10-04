Πτήση της Flydubai: Έρευνες για πιθανές διασυνδέσεις του δράστη με την Αυστραλία – Στο «μικροσκόπιο» οι σπουδές του στη Μελβούρνη

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Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο «δεσμών με την Αυστραλία» για τον συγκυβερνήτη της Flydubai που επιτέθηκε στον κυβερνήτη του αεροσκάφους σε μία πτήση προς το Τελ Αβίβ.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας δήλωσε ότι η Μικτή Ομάδα Αντιτρομοκρατίας της Βικτώριας, στην οποία συμμετέχουν η ομοσπονδιακή αστυνομία, η πολιτειακή αστυνομία της Βικτώριας και η υπηρεσία πληροφοριών ASIO, διερευνά «τους δεσμούς του άνδρα με την Αυστραλία».

Ο συγκυβερνήτης της πτήσης FZ1073 της flydubai που είχε προορισμό το Ισραήλ από το Ντουμπάι, επιτέθηκε στον κυβερνήτη του αεροσκάφους με ένα τσεκούρι έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσε χθες, ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «τρομοκρατική επίθεση».

Η ταυτότητα του συγκυβερνήτη

Ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους της flydubai, αναγνωρίστηκε ως ο Χαμάμ αλ Χαμαμί από το Ομάν, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters δύο πηγές που έχουν λάβει γνώση για την έρευνα.

Οι αρχές των ΗΑΕ δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε ένα αίτημα επιβεβαίωσης της ταυτότητας του συγκυβερνήτη.

Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επικοινωνήσει ανεξάρτητα με τον αλ Χαμαμί για σχολιασμό. Οι αρχές του Ομάν δεν σχολίασαν επίσης. Η flydubai ανακοίνωσε ότι μία πλήρης έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι σπουδές και τα τζαμιά

Δύο πηγές που έχουν λάβει ενημέρωση για την έρευνα δήλωσαν ότι ο συγκυβερνήτης σπούδασε σε ένα πανεπιστήμιο στη Μελβούρνη, πρωτεύουσας της πολιτείας Βικτώρια στην Αυστραλία.

Αναφορές των τοπικών ΜΜΕ έκαναν γνωστό ότι ο συγκυβερνήτης σπούδασε στο πανεπιστήμιο RMIT.

Το RMIT δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει κάποιο σχόλιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Κυριακή, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση των ερευνών, ο αλ Χαμαμί φέρεται να είχε επισκεφθεί τζαμιά που χαρακτηρίζονται ως ριζοσπαστικά, καθώς και ιστότοπους ακραίου περιεχομένου κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αυστραλία.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι αυστραλιανές υπηρεσίες πληροφοριών διατηρούσαν φάκελο για το συγκεκριμένο άτομο.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως τις πληροφορίες των FT, ενώ η κυβέρνηση της Αυστραλίας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης είχε υποστεί «ριζοσπαστικοποίηση» από ισλαμιστικούς κύκλους και είχε σαφείς «τάσεις αυτοκτονίας», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το πότε ή το πού υποστηρίζει ότι έλαβε χώρα η εν λόγω κατήχηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ισραήλ δεν διατηρεί επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ομάν, με τον Νετανιάχου να επισημαίνει ότι δεν επιτρέπεται σε πιλότους από τέτοιες χώρες να εκτελούν πτήσεις προς το Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές πώς ο συγκεκριμένος συγκυβερνήτης τοποθετήθηκε στη συγκεκριμένη πτήση με προορισμό το Τελ Αβίβ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters