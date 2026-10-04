Θέουτα: Η ισπανική αστυνομία εκκένωσε καταυλισμό μεταναστών ενόψει της επίσκεψης του βασιλιά Φελίπε – Μεταφέρονται σε κέντρο υποδοχής

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Στην εκκένωση καταυλισμού μεταναστών σε παραλία του ισπανικού θύλακα της Θέουτα, στη Βόρεια Αφρική, προχώρησε την Κυριακή η ισπανική αστυνομία, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας, δύο περίπου μήνες μετά τη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από τα σύνορα με το Μαρόκο.

Περισσότεροι από 72.000 άνθρωποι διέσχισαν τα σύνορα από το Μαρόκο προς τη Θέουτα στα τέλη Ιουλίου. Όπως μεταδίδει το Reuters, αν και η πλειονότητα επέστρεψε στη συνέχεια, τουλάχιστον 10.000 παραμένουν στον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής, πιέζοντας τους τοπικούς πόρους και πυροδοτώντας εντάσεις.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν τους μετανάστες από την παραλία Τραμπολίν, όπου περίπου 3.000 άνθρωποι ζούσαν σε σκηνές και πρόχειρα καταλύματα επί δύο μήνες, μεταφέροντάς τους σε προσωρινές δομές φιλοξενίας.

Εκεί θα πραγματοποιηθεί η καταγραφή τους, ενώ παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στο Μαρόκο, όπως δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας.

Οι εντάσεις παραμένουν οξυμένες εξαιτίας της παρουσίας μεταναστών που κοιμούνται στην ύπαιθρο στον μικρό θύλακα των 80.000 κατοίκων. Μάλιστα, το Σάββατο τοπικοί φορείς και κάτοικοι πραγματοποίησαν διαδήλωση ζητώντας την απομάκρυνση των μεταναστών.

Η επιχείρηση εκκένωσης πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του βασιλιά Φελίπε και της βασίλισσας Λετίθια στη Θέουτα, στις 13 και 14 Οκτωβρίου — την πρώτη στα 12 χρόνια της βασιλείας του.

Η επίσκεψη λαμβάνει χώρα εν μέσω διαρκών τριβών με το Μαρόκο, το οποίο διεκδικεί την κυριαρχία τόσο της Θέουτα όσο και της Μελίγια, του άλλου βορειοαφρικανικού θύλακα της Ισπανίας.

Πώς διεξάγεται η επιχείρηση μεταφοράς

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euronews, δυνάμεις καταστολής της Μονάδας Επέμβασης της Ισπανικής Αστυνομίας (UIP), που μεταφέρθηκαν εκτάκτως από τη Σεβίλλη, τη Γρανάδα, τη Μάλαγα και άλλες περιοχές της χώρας, εξαπέλυσαν την Κυριακή την «Επιχείρηση Τραμπολίν» για τη διάλυση των σκηνών από τον καταυλισμό, ο οποίος είχε καταγράψει τα σοβαρότερα περιστατικά βίας και έντασης κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης αστυνομικοί της Μονάδας Πρόληψης και Αντίδρασης (UPR) και ειδικών μονάδων πληροφοριών, τόσο από τη Θέουτα όσο και από την υπόλοιπη ισπανική επικράτεια.

En Ceuta, un dispositivo policial sin precedentes ha iniciado el desalojo de la playa del Trampolín. Una operación para trasladar a centenares de migrantes y comenzar con el triaje 💬 Andrea Ferrando

https://t.co/7gmL5TrH99 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 4, 2026



Η αστυνομία δικαιολόγησε την επιχείρηση επικαλούμενη τις συνθήκες που επικρατούν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα νερά στα ανοιχτά της παραλίας Τραμπολίν είναι μολυσμένα, η ασφάλεια δεν μπορεί να διασφαλιστεί και υπάρχει εμφανής υγειονομικός κίνδυνος, παράλληλα με την αύξηση των βίαιων περιστατικών.

Για την αποτροπή επεισοδίων, οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν όλες τις διόδους πρόσβασης, εμποδίζοντας τόσο τις διαφυγές προς τους παρακείμενους λόφους όσο και τις συγκρούσεις.

Παράλληλα, επιστρατεύτηκαν επιπλέον οχήματα, τα οποία μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς από την ηπειρωτική Ισπανία εντός της εβδομάδας και δεν είχαν εμφανιστεί ξανά στη Θέουτα, ενώ ένα drone παρακολουθεί την επιχείρηση από τον αέρα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας El Faro de Ceuta, τη συνδρομή τους παρέχουν δύο τεθωρακισμένα οχήματα BMR και ένα όχημα εκτός δρόμου Vamtac S3, ενισχύοντας τα μέτρα ασφαλείας στην πόλη.

Το χρονικό της εκκένωσης

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε διακοπές κυκλοφορίας από τις 7:30 π.μ. τοπική ώρα στους δρόμους μεταξύ Μπενίτεθ και Μπενθού. Το πρώτο βαν της Εθνικής Αστυνομίας έφτασε λίγο μετά τις 7:30, ενώ η ανάπτυξη των δυνάμεων ξεκίνησε λίγο πριν από τις 08:00.

Amplio dispositivo de @policia en la Playa del Trampolín de #Ceuta El operativo ha contado con la colaboracion de la Guardia Civil, la Policía Local y la Comandancia General de Ceuta Las personas desalojadas serán trasladadas en un primer momento al CATE para las primeras gestiones policiales #SomosTuPolicía — Policía Nacional (@policia) October 4, 2026



Λίγο νωρίτερα, στον καταυλισμό ακουγόταν μουσική, υπήρχαν πλανόδιοι πωλητές, ενώ ορισμένοι μόλις ξυπνούσαν. Κάποιοι μετανάστες, ιδιαίτερα αναστατωμένοι, επιχείρησαν να τρέξουν προς τους λόφους. Γύρω στις 08:30 άρχισε να βρέχει.

Οι αστυνομικοί πήγαιναν από σκηνή σε σκηνή ενημερώνοντας τους μετανάστες ότι έπρεπε να αποχωρήσουν, ενώ ταυτόχρονα αποσυναρμολογούσαν τις σκηνές. Διερμηνέας εξηγούσε στα αραβικά τον τόπο στον οποίο θα μεταφέρονταν.

Οι μετανάστες μεταφέρονται με λεωφορεία στο κέντρο υποδοχής CATE στο Ταραχάλ, όπου πραγματοποιείται η διαλογή και η ταυτοποίησή τους. Το πρώτο λεωφορείο αναχώρησε λίγο πριν από τις 09:00, σύμφωνα με το δίκτυο Radio Televisión Ceuta.

La Policía Nacional desaloja la playa del Trampolín de #Ceuta para llevarlos al CATE https://t.co/hojwHMKWXY — Alerta Zeta | Sucesos 🇪🇸 (@AlertaZeta) October 4, 2026



Αναμένεται ότι ορισμένοι ενδέχεται να αποφασίσουν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, όπως πράξαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αρκετοί από εκείνους που μετακινήθηκαν από την περιοχή Μπενίτεθ, σημειώνει το Euronews.

Προς το παρόν, δομές υποδοχής είναι διαθέσιμες στη Λόμα Κολμενάρ, με χωρητικότητα για περισσότερα από 1.000 άτομα, καθώς και στο λιμάνι.

Αυτή είναι η τρίτη παρόμοια επιχείρηση μέσα σε λίγες εβδομάδες, μετά τις δύο που πραγματοποιήθηκαν στο Μπενίτεθ. Σύμφωνα με την Ανώτερη Αστυνομική Διεύθυνση, στον καταυλισμό ζούσαν περισσότερα από 3.500 άτομα, και η επιχείρηση της Κυριακής αποτελεί μόνο την πρώτη φάση.

Η έλλειψη θέσεων παραμένει το κύριο εμπόδιο. Στα μέσα Σεπτεμβρίου, ο καταυλισμός στο λιμάνι, ο οποίος κατασκευάστηκε για 1.700 άτομα, άφησε εκτός περισσότερους από 2.000 ανθρώπους, οι οποίοι επέστρεψαν στις παραλίες.

Η ισπανική κυβέρνηση έχει ορίσει τη 15η Οκτωβρίου ως προθεσμία για την ολοκλήρωση της εκκένωσης.