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Έληξε ο συναγερμός στη Βουλή έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα

Άγνωστος τηλεφώνησε στις 16:49 της Κυριακής στη Βουλή και ανέφερε ότι είχε τοποθετήσει βόμβα. Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ενώ το ΤΕΕΜ πραγματοποίησε έρευνες εντός και εκτός του κτηρίου, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έληξε ο συναγερμός στη Βουλή που προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, έπειτα από τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο.
  • Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, πραγματοποίησαν έρευνες.
  • Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο και ο συναγερμός έληξε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έληξε ο συναγερμός στη Βουλή που προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, έπειτα από τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο.

Το τηλεφώνημα έγινε στις 16:49, όταν άγνωστος άνδρας επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο της Βουλής και ανέφερε ότι είχε τοποθετήσει βόμβα, χωρίς να προσδιορίσει χρονικό περιθώριο για ενδεχόμενη έκρηξη.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου της υπηρεσίας, πραγματοποίησαν έρευνες τόσο στο εσωτερικό όσο και στους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου.

Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο και ο συναγερμός έληξε.

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