Έληξε ο συναγερμός στη Βουλή έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα

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Έληξε ο συναγερμός στη Βουλή που προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, έπειτα από τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο.

Το τηλεφώνημα έγινε στις 16:49, όταν άγνωστος άνδρας επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο της Βουλής και ανέφερε ότι είχε τοποθετήσει βόμβα, χωρίς να προσδιορίσει χρονικό περιθώριο για ενδεχόμενη έκρηξη.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου της υπηρεσίας, πραγματοποίησαν έρευνες τόσο στο εσωτερικό όσο και στους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου.

Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο και ο συναγερμός έληξε.