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Ευρυτανία: Νεκρός 50χρονος κατά τη διάρκεια κυνηγιού στα Άγραφα

Ένας 50χρονος έχασε τη ζωή του ενώ είχε μεταβεί για κυνήγι στα Άγραφα Ευρυτανίας. Ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του. Για την προσέγγιση και τη μεταφορά του οργανώθηκε επιχείρηση από Πυροσβεστική και Αστυνομία, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή.

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Φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 50χρονος έχασε τη ζωή του το Σάββατο (3/10/2026), ενώ είχε μεταβεί για κυνήγι στα ορεινά Άγραφα Ευρυτανίας.
  • Ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και σφίξιμο στο στήθος, με τον 37χρονο συνοδό του να ειδοποιεί άμεσα τις αρχές μέσω του 112.
  • Η επιχείρηση διάσωσης στο εξαιρετικά δύσβατο σημείο ήταν δύσκολη, με τον θάνατο του 50χρονου να διαπιστώνεται στο Κέντρο Υγείας. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αγράφων, παραγγέλλοντας νεκροψία-νεκροτομή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 50χρονος έχασε τη ζωή του το Σάββατο (3/10/2026), ενώ είχε μεταβεί για κυνήγι στα ορεινά Άγραφα Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με το LamiaReport, ο άνδρας, ο οποίος είχε επισκεφθεί τον τόπο καταγωγής του για κυνήγι, αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και σφίξιμο στο στήθος, ενώ στη συνέχεια φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του.

Ένας 37χρονος, που βρισκόταν μαζί του, ειδοποίησε περίπου στις 11:30 το πρωί την Αστυνομία μέσω του 112. Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση για την προσέγγιση του σημείου από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Η επιχείρηση στο δύσβατο σημείο

Η περιοχή ήταν εξαιρετικά δύσβατη, με αποτέλεσμα οι διασώστες να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια τόσο για να φτάσουν στο σημείο όσο και για να μεταφέρουν τον 50χρονο έως το ασθενοφόρο που περίμενε στον δρόμο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αγράφων, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

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