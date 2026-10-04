Νέα Ιωνία: «Νόμιζα ότι έπαιρνα μέρος σε ταινία με έναν τρελό κανίβαλο» – Συγκλονίζει η 56χρονη οδηγός ταξί που την δάγκωσε πελάτης στο αυτί – Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Ένα περιστατικό βίαιης επίθεσης σε βάρος 54χρονης οδηγού ταξί καταγράφηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νέα Ιωνία, όταν 35χρονος επιβάτης φέρεται να τη δάγκωσε στο αυτί, προκαλώντας την αποκοπή τμήματός του, έπειτα από πρόβλημα που προέκυψε κατά την πληρωμή της διαδρομής με κάρτα.

Η επίθεση έγινε λίγο μετά τη 01:00, στην οδό Δερμιδεσίου, όπου η οδηγός είχε μεταφέρει τον 35χρονο. Το κινητό τηλέφωνο της 54χρονης, το οποίο χρησιμοποιούσε ως POS, δεν είχε επαρκές σήμα και η συναλλαγή δεν μπορούσε αρχικά να ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η οδηγός στην εκπομπή του Mega «Εξελίξεις Τώρα», πρότεινε στον επιβάτη να μετακινηθούν σε άλλο σημείο προκειμένου να βρεθεί σήμα και, αφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή, να τον επιστρέψει στο σπίτι του.

Όπως ανέφερε, χρειάστηκαν περίπου 15 λεπτά μέχρι να καταστεί δυνατή η συναλλαγή. Κατά την επιστροφή προς το σπίτι του 35χρονου, η 54χρονη τού συνέστησε να έχει μαζί του μετρητά σε περίπτωση που παρουσιαστεί ξανά αντίστοιχο πρόβλημα.

«Αφού τον φτάνω εκεί που ήταν το σπίτι του, μου ζήτησε να βάλει κάρτα και δεν έπιανε. Μου λέει: “Πάμε λίγο πιο κάτω, πάμε λίγο πιο κάτω”. Τέλος πάντων, ένα τέταρτο περίπου προσπαθούσαμε να βρούμε σήμα να πιάσει. Λέω: “Καλά, αυτός τώρα θα τσαντιστεί, θα σηκωθεί να φύγει, δεν θα με πληρώσει κιόλας”. Βρίσκουμε το σήμα, κάνω το POS και κάνω αναστροφή να γυρίσω προς το σπίτι του. Του λέω: “Αφού ξέρετε ότι έχετε πρόβλημα με το σήμα στο σπίτι, φροντίστε να έχετε μετρητά”».

«Εγώ νόμιζα ότι έπαιρνα μέρος σε ταινία κανιβαλική»

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία της 54χρονης, ο 35χρονος αντέδρασε έντονα, άρχισε να χτυπά τα τζάμια του ταξί και την έπιασε από τον λαιμό. Η γυναίκα ανέφερε ότι ο επιβάτης την ακινητοποίησε στο κάθισμα και στη συνέχεια τη δάγκωσε στο αυτί, ενώ παράλληλα την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει.

«Με πιάνει από τον λαιμό, με καθηλώνει πάνω στο κάθισμα και, στην προσπάθειά μου να ξεφύγω, βάζω το χέρι μου πίσω να τον διώξω. Μου κρατάει το χέρι πίσω και μετά κάνει μία έτσι και μου δαγκώνει το αυτί. Με κρατάει με δαγκωμένο το αυτί και το χέρι του στον λαιμό μου. Ένιωσα πραγματικά ότι “φεύγω”, ότι εκείνη την ώρα είναι η τελευταία μου μέρα. Μου λέει αυτή την ατάκα: “Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω”».

Η 54χρονη ανέφερε ότι προσπάθησε να καλέσει σε βοήθεια πατώντας επανειλημμένα την κόρνα και φωνάζοντας, ενώ είχε ήδη ανοίξει την πόρτα του οχήματος για να διαφύγει.

«Δεν μπορούσα να φύγω, γιατί μου είχε δαγκωμένο το αυτί. Με το άλλο μου χέρι πατάω κόρνες, φωνάζω “βοήθεια”. Έχω ανοίξει την πόρτα… τραβάω το κεφάλι μου. Πάνω σε αυτό το τράβηγμα, ίσως και με αυτό το δάγκωμα το δικό του, είχε δέσει το στόμα του λες και ήταν λαμπραντόρ. Και μου κόβει το αυτί, μου κόβει το πτερύγιο, κόβει το κομμάτι αυτό που είχε στο στόμα του».

Βίντεο που παρουσίασε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» καταγράφει τη γυναίκα να φωνάζει «βοήθεια», ενώ ακούγεται ο 35χρονος να της λέει: «Σε έφαγα».

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Μετά την αποκόλληση τμήματος του αυτιού της, η 54χρονη κατάφερε να βγει από το ταξί. Ο 35χρονος, σύμφωνα με την περιγραφή της, συνέχισε να την καταδιώκει γύρω από το όχημα.

Κάτοικοι της περιοχής βγήκαν από τα σπίτια τους όταν άκουσαν τις φωνές της. Σύμφωνα με την 54χρονη, χρειάστηκε η παρέμβαση πέντε ατόμων προκειμένου να περιοριστεί ο 35χρονος.

«Είδαν το κομμένο μου αυτί και νόμιζαν ότι με έκοψε με μαχαίρι. Πού να διανοηθούν ότι κόπηκε το αυτί μου από τα δόντια του. Δόξα τω Θεώ, ζω… Έτσι όπως κοίταζα στο αυτοκίνητο, βρήκα το κομμένο μου αυτί, το έδωσα στην Αστυνομία, το έβαλαν σε πάγο, μήπως και γίνει η ένωση, αλλά τελικά δεν μπορούσε να γίνει και είμαι με κομμένο αυτί».

Η γυναίκα περιέγραψε την εμπειρία της λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ νόμιζα ότι έπαιρνα μέρος σε ταινία κανιβαλική. Με έναν τρελό κανίβαλο».

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Η σύλληψη του 35χρονου και η μεταφορά της 54χρονης στο νοσοκομείο

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 35χρονο.

Η 54χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το τμήμα του αυτιού που είχε αποκοπεί εντοπίστηκε μέσα στο ταξί και παραδόθηκε στην Αστυνομία, προκειμένου να διατηρηθεί σε πάγο. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ανέφερε η γυναίκα, η επανασυγκόλλησή του δεν κατέστη δυνατή.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.