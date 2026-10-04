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Μίλτος Τεντόγλου: Στην τελική τριάδα για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή στην Ευρώπη

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ένας από τους τρεις φιναλίστ για το βραβείο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή στίβου του 2026. Πρόκειται για την τέταρτη παρουσία του στην τελική τριάδα της European Athletics, μετά τις αντίστοιχες υποψηφιότητες του 2022, του 2023 και του 2024.

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Αθλητισμός

Μίλτος Τεντόγλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται στην τελική τριάδα των υποψηφίων για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή στίβου για το 2026.
  • Θα διεκδικήσει το βραβείο απέναντι στον Σουηδό Μόντο Ντουπλάντις και τον Ιταλό Τζιανμάρκο Ταμπέρι.
  • Η φετινή υποψηφιότητα αποτελεί την τέταρτη παρουσία του Τεντόγλου στην τελική τριάδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, μετά από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη σεζόν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται στην τελική τριάδα των υποψηφίων για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή στίβου για το 2026, διεκδικώντας ακόμη μία σημαντική διάκριση στην καριέρα του.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ψηφοφορίας της European Athletics, ο Έλληνας πρωταθλητής προκρίθηκε στους τρεις φιναλίστ και θα διεκδικήσει το βραβείο απέναντι στον Σουηδό Μόντο Ντουπλάντις και τον Ιταλό Τζιανμάρκο Ταμπέρι.

Η φετινή υποψηφιότητα αποτελεί την τέταρτη παρουσία του Τεντόγλου στην τελική τριάδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Ο Έλληνας άλτης είχε βρεθεί μεταξύ των τριών υποψηφίων και το 2022, το 2023 και το 2024.

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