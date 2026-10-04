Ιράν: Εξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των «7 ημερών» – Έτοιμη η Τεχεράνη και για «άλλα σενάρια»

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Το Ιράν εξετάζει την απάντηση της Ουάσινγκτον στην πρόταση επτά ημερών που απεστάλη μέσω διαμεσολαβητών, δήλωσε την Κυριακή ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών, την ώρα που άλλα στελέχη της ιρανικής διοίκησης προβαίνουν σε διαφορετικές εκτιμήσεις σχετικά με το αν απαιτούνται περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Η ιρανική πρόταση των επτά ημερών, την οποία παρουσίασε στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, εστάλη στην Ουάσινγκτον μέσω επίσημων, ενδιάμεσων διπλωματικών διαύλων και οι ΗΠΑ απέστειλαν στη συνέχεια τις θέσεις τους επί του σχεδίου, δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντί.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Τεχεράνη στο περιθώριο μνημόσυνου για την εκλιπούσα αδελφή του ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, ο Γκαριμπαμπαντί προέβη σε διευκρινίσεις για την ιρανική πρωτοβουλία.

«Η πρόταση που παρουσίασε ο κ. Αραγτσί στη Νέα Υόρκη, το επταήμερο σχέδιο του Ιράν, απεστάλη στις ΗΠΑ μέσω διαμεσολαβητών, και εκείνοι υπέβαλαν τις απόψεις τους επί του σχεδίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι η αμερικανική απάντηση αξιολογείται επί του παρόντος στο εσωτερικό του Ιράν και η Τεχεράνη θα διαβιβάσει την τελική της θέση μέσω του κατάλληλου διαύλου μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ιράν διατηρεί την ετοιμότητά του και για «άλλα σενάρια».

Διαφορετικές εκτιμήσεις

Την ίδια στιγμή, ο αντιπρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Χαμίντ-Ρεζά Χατζί Μπαμπαΐ, δήλωσε ξεχωριστά ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη, εκφράζοντας ωστόσο «έλλειψη εμπιστοσύνης» για το κατά πόσο θα οδηγήσουν τελικά σε κάποια συμφωνία.

Από την πλευρά του, ο Αλαεντίν Μπορουτζερντί, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του κοινοβουλίου, ανέφερε ότι αμερικανικές προτάσεις μεταφέρθηκαν πρόσφατα μέσω του Κατάρ, αν και δήλωσε πως δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειές τους.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές προτάσεις εσιάζουν στο πυρηνικό ζήτημα και ότι το Ιράν έχει ήδη απαντήσει.

Παράλληλα, απέρριψε τη σχόλιο του Αμερικανού προέρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον δεν γνώριζε ποιος εκπροσωπεί το Ιράν στις διαπραγματεύσεις, τονίζοντας ότι μια εξαμελής επιτροπή υπό το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας επιβλέπει τη διαδικασία.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου, Χασάν Γκασγκαβί, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ανεπίλυτα ουσιαστικά ζητήματα που να απαιτούν νέες διαπραγματεύσεις.

«Κατά τη γνώμη μου, βρισκόμαστε σε ένα στάδιο μετα-διαπραγματεύσεων τόσο για τα Στενά του Ορμούζ όσο και για τους όρους», δήλωσε.

Ένα άλλο μέλος της επιτροπής, ο Εμπραχίμ Ρεζαΐ, διαμήνυσε ότι το Ιράν δεν θα υποχωρήσει από τους όρους που έχει θέσει, παρουσιάζοντας τη διπλωματία και τη στρατιωτική πίεση ως τις μοναδικές επιλογές για την Ουάσινγκτον.

«Οι Αμερικανοί πρέπει είτε να παραδοθούν στους διπλωμάτες μας είτε να παραδοθούν στους πυραύλους του Ιράν. Δεν έχουμε καμία άλλη πρόταση γι’ αυτούς».

Το πυρηνικό πρόγραμμα και το ριάλ

Το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει στο επίκεντρο του διπλωματικού διαλόγου. Ο Μπαγκαΐ δήλωσε ότι το Ιράν εξακολουθεί να δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις του βάσει της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) για όσο διάστημα παραμένει μέλος της.

Ωστόσο, ο Αλιρεζά Σαλιμί, μέλος του προεδρείου του κοινοβουλίου, ανέφερε ότι το Σώμα θα εξετάσει ενδεχόμενη αποχώρηση από τη συνθήκη NPT, διατηρώντας παράλληλα τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Παράλληλα, το Ιράν εξετάζει ρωσική πρόταση για τη μεταφορά και φύλαξη στη Ρωσία του εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60% ουρανίου που διαθέτει, με την τελική απόφαση να βασίζεται στα εθνικά συμφέροντα της χώρας, όπως δήλωσε ο Μπαγκαΐ.

Οι διπλωματικοί ελιγμοί εκδηλώνονται εν μέσω νέων πιέσεων στο ιρανικό νόμισμα, με την ισοτιμία του αμερικανικού δολαρίου να ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ριάλ στην ελεύθερη αγορά την Κυριακή.

Με πληροφορίες από: Al Jazeera, Iran International, ISNA