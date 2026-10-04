Μεντβέντεφ: «Δεν θα θυσιάσουμε ποτέ τη σχέση μας με το Ιράν για οποιαδήποτε χώρα»

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Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε πως η Μόσχα δεν πρόκειται να θυσιάσει τη σχέση της με το Ιράν για τις σχέσεις της με οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου.

«Δεν θα θυσιάσουμε ποτέ τη σχέση μας με το Ιράν για τη σχέση μας με οποιαδήποτε άλλη χώρα», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, σύμφωνα με ανάρτηση του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Fars στο X.

«Είμαστε στρατηγικοί εταίροι και θα παραμείνουμε για πάντα»

«Εμείς και το Ιράν είμαστε στρατηγικοί εταίροι και θα παραμείνουμε για πάντα», πρόσθεσε ο Μεντβέντεφ.