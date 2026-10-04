Μεντβέντεφ: «Δεν θα θυσιάσουμε ποτέ τη σχέση μας με το Ιράν για οποιαδήποτε χώρα»

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Διεθνή Νέα

Ντμίτρι Μεντβέντεφ.
Russian Prime Minister Dmitry Medvedev speaks during an interview with Russia's Kommersant newspaper at the Gorki state residence outside Moscow, Russia August 7, 2018. Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε πως η Μόσχα δεν πρόκειται να θυσιάσει τη σχέση της με το Ιράν για τις σχέσεις της με οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου.
  • Ο Μεντβέντεφ υπογράμμισε ότι «Δεν θα θυσιάσουμε ποτέ τη σχέση μας με το Ιράν για τη σχέση μας με οποιαδήποτε άλλη χώρα», σύμφωνα με ανάρτηση του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Fars.
  • Τόνισε επίσης ότι «Εμείς και το Ιράν είμαστε στρατηγικοί εταίροι και θα παραμείνουμε για πάντα».

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Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε πως η Μόσχα δεν πρόκειται να θυσιάσει τη σχέση της με το Ιράν για τις σχέσεις της με οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου.

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«Δεν θα θυσιάσουμε ποτέ τη σχέση μας με το Ιράν για τη σχέση μας με οποιαδήποτε άλλη χώρα», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, σύμφωνα με ανάρτηση του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Fars στο X.

«Είμαστε στρατηγικοί εταίροι και θα παραμείνουμε για πάντα»

«Εμείς και το Ιράν είμαστε στρατηγικοί εταίροι και θα παραμείνουμε για πάντα», πρόσθεσε ο Μεντβέντεφ.

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