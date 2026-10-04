Μασαχουσέτη: Αγνοείται αεροσκάφος με έξι επιβαίνοντες – Δείτε βίντεο

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ανοιχτά του Ναντάκετ, στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, για τον εντοπισμό αεροσκάφους ιατρικής βοήθειας με έξι επιβαίνοντες, το οποίο έχασε την επαφή του ενώ εκτελούσε πτήση από τις Βερμούδες προς τη Βοστόνη.

Το αεροσκάφος εξαφανίστηκε πάνω από τον Ατλαντικό νωρίς το Σάββατο, με την Ακτοφυλακή να κινητοποιεί δυνάμεις για την αναζήτησή του τόσο από αέρος όσο και από τη θάλασσα.

Η τελευταία επικοινωνία του αεροσκάφους καταγράφηκε λίγο πριν χαθεί η επαφή. Σε ηχητικό απόσπασμα από τις επικοινωνίες του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο δημοσίευσε το LiveATC.net, ακούγεται ο ελεγκτής να ρωτά τον πιλότο εάν είχε αναφέρει ότι θα πραγματοποιούσε την προσέγγιση «στα τυφλά». Η μετάδοση του πιλότου δεν ακούγεται στην ηχογράφηση.

JUST IN – Coast Guard seen searching off of Massachusetts for Canadian Gulfstream G100 air ambulance that vanished traveling from Bermuda to Boston. The plane declared an emergency before disappearing from radar. pic.twitter.com/6smVIlQl9U

— Confidential Post (@C_Post_News) October 3, 2026

Είχε δηλώσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο ελεγκτής επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι ο πιλότος είχε δηλώσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λίγο πριν διακοπεί η επικοινωνία.

Ακολούθως, ο ελεγκτής ρώτησε άλλα αεροσκάφη που βρίσκονταν στην περιοχή εάν μπορούσαν να εντοπίσουν το Gulfstream στα συστήματα αποφυγής σύγκρουσης ή να επικοινωνήσουν μαζί του μέσω ασυρμάτου. Ωστόσο, το αεροσκάφος ιατρικής βοήθειας, με το διακριτικό κλήσης «Heartbeat 104», δεν έδωσε ξανά σήμα.

Το αεροσκάφος, το οποίο είναι καταχωρημένο στον Καναδά, μετέφερε τέσσερα μέλη πληρώματος και δύο επιβάτες. Είχε αναχωρήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας από το Διεθνές Αεροδρόμιο LF Wade των Βερμούδων με προορισμό τη Μασαχουσέτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Skyport, της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο των Βερμούδων.

Ο υπουργός Μεταφορών του Καναδά, Στίβεν ΜακΚίνον, δήλωσε μέσω X ότι τέσσερις από τους έξι επιβαίνοντες είναι Καναδοί υπήκοοι. Όπως ανέφερε, η Transport Canada παρακολουθεί στενά την κατάσταση και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

Η Ακτοφυλακή ανέφερε ότι, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας, το Gulfstream G100 έχασε την επαφή πολύ νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του αεροσκάφους συμμετέχουν πληρώματα τόσο από τον αέρα όσο και από τη θάλασσα.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών ανακοίνωσε ότι συγκέντρωνε πληροφορίες για το περιστατικό το πρωί του Σαββάτου, χωρίς ωστόσο να διαθέτει μέχρι εκείνη τη στιγμή περαιτέρω στοιχεία.