Ινδονησία: Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στο νησί Σούμπα

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Σεισμός, Ινδονησία
πηγή: BASARNAS via AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) στα ανοικτά της νήσου Σούμπα της Ινδονησίας.
  • Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 14 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Κόντι, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
  • Το ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) εκτίμησαν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,9 βαθμών. Το αρχιπέλαγος της Ινδονησίας βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) στα ανοικτά της νήσου Σούμπα της Ινδονησίας, όπως ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής (BMKG).

Πεντέλη: Διάσωση δύο ανδρών που έπεσαν με το αυτοκίνητο σε απόκρημνο σημείο

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 14 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Κόντι και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

To ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) εκτίμησαν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,9 βαθμών.

Ναυάγιο στα κατεχόμενα: Αυξήθηκαν στους 19 οι νεκροί

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Το αρχιπέλαγος της Ινδονησίας βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ