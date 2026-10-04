Ινδονησία: Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στο νησί Σούμπα

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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) στα ανοικτά της νήσου Σούμπα της Ινδονησίας, όπως ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής (BMKG).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 14 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Κόντι και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

To ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) εκτίμησαν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,9 βαθμών.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Το αρχιπέλαγος της Ινδονησίας βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.