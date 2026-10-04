Πεντέλη: Διάσωση δύο ανδρών που έπεσαν με το αυτοκίνητο σε απόκρημνο σημείο

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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη διάσωση δύο ανδρών, ηλικίας 47 και 54 ετών, οι οποίοι βρέθηκαν σε απόκρημνο σημείο στην Πεντέλη, κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.

Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό των δύο ανδρών, κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης.

Κοντά στο Νοσοκομείο Παιδών

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε απόκρημνο σημείο κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον έναν άνδρα, ο οποίος είχε τραυματιστεί, και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Ο δεύτερος επιβαίνων κατάφερε να εξέλθει μόνος του από το όχημα.

Στη συνέχεια, και οι δύο άνδρες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.