Πωγώνι Ιωαννίνων: Σώος εντοπίστηκε 42χρονος κυνηγός

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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 42χρονου κυνηγού στο Πωγώνι Ιωαννίνων το βράδυ του Σαββάτου.

Σώος εντοπίστηκε στα ελληνοαλβανικά σύνορα, στο όρος Νεμέρτσικα κοντά στο χωριό Δρυμάδες Πωγωνίου, ένας κυνηγός του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί χθες το πρωί, ύστερα από πολύωρη επιχείρηση αναζήτησης. Τον 42χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο.

Τον έψαχναν οι φίλοι του

Ο 42χρονος βρισκόταν στην περιοχή μαζί με άλλους τρεις κυνηγούς από το Αγρίνιο και όταν τον αναζήτησαν, δεν μπόρεσαν να τον βρουν και ενημέρωσαν τις Αρχές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 15 άνδρες από την 5η Ε.Μ.Α.Κ., την 5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου και μέλη της ομάδας ”ΙΚΑΡΟΣ” Ηπείρου. Στο σημείο της έρευνας βρίσκονταν και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.