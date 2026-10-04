Πωγώνι Ιωαννίνων: Σώος εντοπίστηκε 42χρονος κυνηγός

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 42χρονου κυνηγού στο Πωγώνι Ιωαννίνων, καθώς εντοπίστηκε σώος το βράδυ του Σαββάτου.
  • Ο κυνηγός εντοπίστηκε σώος στα ελληνοαλβανικά σύνορα, στο όρος Νεμέρτσικα, αφού τα ίχνη του είχαν χαθεί χθες το πρωί.
  • Τις Αρχές ενημέρωσαν οι φίλοι του 42χρονου, με την πολύωρη επιχείρηση αναζήτησης να κινητοποιεί δυνάμεις της Ε.Μ.Α.Κ., της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ.

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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 42χρονου κυνηγού στο Πωγώνι Ιωαννίνων το βράδυ του Σαββάτου.

Σώος εντοπίστηκε στα ελληνοαλβανικά σύνορα, στο όρος Νεμέρτσικα κοντά στο χωριό Δρυμάδες Πωγωνίου, ένας κυνηγός του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί χθες το πρωί, ύστερα από πολύωρη επιχείρηση αναζήτησης. Τον 42χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο.

Τον έψαχναν οι φίλοι του

Ο 42χρονος βρισκόταν στην περιοχή μαζί με άλλους τρεις κυνηγούς από το Αγρίνιο και όταν τον αναζήτησαν, δεν μπόρεσαν να τον βρουν και ενημέρωσαν τις Αρχές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 15 άνδρες από την 5η Ε.Μ.Α.Κ., την 5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου και μέλη της ομάδας ”ΙΚΑΡΟΣ” Ηπείρου. Στο σημείο της έρευνας βρίσκονταν και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

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