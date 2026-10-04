ΗΠΑ: Γιατί απελάθηκαν δύο Ιρανοί της αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την απέλαση δύο μελών της ιρανικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ, καθώς «παρέμεναν στη Νέα Υόρκη μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών».
  • Η απέλαση πραγματοποιήθηκε αφού τα δύο μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά το πέρας της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
  • Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ανέμενε επανέναρξη των συνομιλιών τις προσεχείς ημέρες, το ιρανικό πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει προγραμματίσει νέο γύρο απευθείας συνομιλιών με την Ουάσιγκτον.

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Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέλασε δύο μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ οι οποίοι συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, όπως ανακοίνωσε χθες Σάββατο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

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«Διαπιστώθηκε πως δύο μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας παρέμεναν στη Νέα Υόρκη μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Πλέον έχουν εκδιωχθεί από τις ΗΠΑ», δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επισημαίνοντας πως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «δεν αστειεύεται».

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ζητήσει από τον ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, και την αντιπροσωπεία του να εγκαταλείψουν τη χώρα την περασμένη Δευτέρα. Ωστόσο, ενημερώθηκε από την ιρανική αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη ότι δύο μέλη της παρέμεναν στις ΗΠΑ και προχώρησε στην απέλασή τους.

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Αναμένεται νέος γύρος συνομιλιών

Σύμφωνα με το ιστότοπο Axios, ένα μέλος της ιρανικής αντιπροσωπείας αναχώρησε το βράδυ της Παρασκευής, ενώ το δεύτερο εγκατέλειψε τις ΗΠΑ το πρωί του Σαββάτου.

Αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και το Ιράν είχαν συναντηθεί την προηγούμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απορρίψει πρόταση της Τεχεράνης που αποσκοπούσε στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά δήλωσε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι ανέμενε επανέναρξη των συνομιλιών τις προσεχείς ημέρες.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει προγραμματίσει νέο γύρο απευθείας συνομιλιών με την Ουάσιγκτον.

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