Αίγιο: Ζημιές 15.000 ευρώ σε σχολικό συγκρότημα

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Σημαντικές καταστροφές καταγράφηκαν σε σχολικό συγκρότημα στο Αίγιο, με τις διευθύνσεις των εκπαιδευτηρίων να προσφεύγουν στις αρμόδιες Aρχές και να καταθέτουν καταγγελία στην Αστυνομία, με τις ζημιές να εκτιμώνται σε περίπου 15.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το tempo24, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε την περίοδο κατά την οποία το συγκρότημα τελούσε υπό κατάληψη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον χώρο μπήκε ομάδα περίπου 15 ατόμων.

Από την παρουσία τους προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές σε χώρους του σχολείου, ενώ φέρεται να αφαιρέθηκε και εκπαιδευτικός εξοπλισμός που ανήκει στις σχολικές μονάδες.

Υπό διερεύνηση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το συνολικό ύψος των ζημιών εκτιμάται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου στις 15.000 ευρώ.

Η υπόθεση έχει πλέον τεθεί υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.