Ηλιάνα Παπαγεωργίου: “Έχω πολύ καλή σύνδεση με τα παιδιά, είμαι λίγο παιδομαγνήτης”

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Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Φωτογραφία: Instagram/ilianapapageorgiou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Vogue με αφορμή τον νέο κύκλο για το GNTM, όπου αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή.
  • Ειδικότερα, η λαμπερή παρουσιάστρια εξομολογήθηκε πως «αν με αξιώσει ο Θεός, θα ήθελα να γίνω μαμά» και ότι έχει «πολύ καλή σύνδεση με τα παιδιά, είμαι λίγο παιδομαγνήτης».
  • Όσον αφορά την επταετία που έζησε στην Αμερική, η Ηλιάνα εξήγησε πως «στη Νέα Υόρκη πας για πρωταθλητισμό» και ότι «όλη μέρα κάνεις casting ή δουλεύεις».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο νέο τεύχος της Vogue και τον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο με αφορμή τον νέο κύκλο για το GNTM στον τηλεοπτικό σταθμό STAR.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, η λαμπερή παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή ομολογώντας πως θα ήθελε στο μέλλον να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

Ειδικότερα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξομολογήθηκε πως “αν με αξιώσει ο Θεός, θα ήθελα να γίνω μαμά. Το βρίσκω πιο δύσκολο από το να πηδήσω από αεροπλάνο. Έχω πολύ καλή σύνδεση με τα παιδιά, είμαι λίγο παιδομαγνήτης”.

“Δεν θέλω να φοβάμαι τα πάντα”

“Ίσως επειδή έχω παιδική ψυχή. Και μου αρέσει να τη συντηρώ. Δεν θέλω να φοβάμαι τα πάντα”.

Όσον αφορά, δε, την επταετία που έζησε στην Αμερική, η Ηλιάνα εξήγησε επίσης στη νέα της συνέντευξη πως “στη Νέα Υόρκη πας για πρωταθλητισμό. Όλη μέρα κάνεις casting ή δουλεύεις και τον υπόλοιπο χρόνο γυμνάζεσαι και προσπαθείς να διατηρείσαι στο top of the top. Γιατί αλλιώς τελείωσες”.

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