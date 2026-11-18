Σε επιχειρήσεις αναχαίτισης επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη βρίσκεται η αεράμυνα του Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το Γενικό Επιτελείο διευκρίνισε ότι οι ήχοι εκρήξεων που ενδέχεται να ακούγονται οφείλονται στις αναχαιτίσεις εχθρικών επιθέσεων από τα συστήματα αεράμυνας.
Iran’s Drones in the Skies of Iraq Heading to the U.S. Bases in Kuwait
Reports that Kuwait Air Defenses are BATTLING Iran’s Drones https://t.co/ZhY3ArekbQ
— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) November 17, 2026
Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας και προστασίας που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές.
NEW: Kuwait’s army says its air defenses are currently intercepting “hostile drones.” https://t.co/qH6Aq1fqaU
— Clash Report (@clashreport) November 17, 2026