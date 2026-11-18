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Σε επιχειρήσεις αναχαίτισης επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη βρίσκεται η αεράμυνα του Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το Γενικό Επιτελείο διευκρίνισε ότι οι ήχοι εκρήξεων που ενδέχεται να ακούγονται οφείλονται στις αναχαιτίσεις εχθρικών επιθέσεων από τα συστήματα αεράμυνας.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας και προστασίας που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές.