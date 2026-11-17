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Προσωρινή υποβάθμιση της λειτουργίας ορισμένων εσωτερικών συστημάτων της αντιμετώπισε η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA), κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης, διευκρινίζοντας ότι οι κρίσιμες επιχειρησιακές της δυνατότητες παρέμειναν ανεπηρέαστες.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά από δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία είχε τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας το δίκτυο εσωτερικής επικοινωνίας της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το CNN, το NSA Net, το εσωτερικό δίκτυο που χρησιμοποιεί το προσωπικό της υπηρεσίας για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών, παρουσίασε προσωρινή διακοπή λειτουργίας. Ωστόσο, δεν υπήρχαν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε κυβερνοεπίθεση.

Σε ανακοίνωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η NSA απέδωσε το πρόβλημα σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ρουτίνας, κατά τη διάρκεια των οποίων παρουσιάστηκε προσωρινή δυσλειτουργία σε ορισμένα συστήματα.

«Παρότι επηρεάστηκαν ορισμένα συστήματα εσωτερικής επικοινωνίας, οι κρίσιμες για την αποστολή δυνατότητες της NSA παραμένουν πλήρως λειτουργικές», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Ακόμη, διευκρίνισε ότι υπάρχουν εφεδρικά συστήματα, τα οποία διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τόσο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συντήρησης όσο και σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστατικών.

Από την πλευρά της, η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγή με γνώση του θέματος, ανέφερε ότι η δυσλειτουργία σημειώθηκε ενώ η NSA πραγματοποιούσε αναβάθμιση λογισμικού.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε μια περίοδο κατά την οποία σειρά σοβαρών, αλλά ασύνδετων μεταξύ τους, τεχνικών προβλημάτων προκάλεσε αναστάτωση σε διεθνές επίπεδο. Μεταξύ άλλων, επηρεάστηκαν υπηρεσίες της Microsoft σε παγκόσμια κλίμακα, καθηλώθηκαν χιλιάδες αεροσκάφη σε αμερικανικά αεροδρόμια και καταγράφηκαν προσωρινές διακοπές σε τραπεζικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ.