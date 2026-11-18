Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σημαντική κοινοβουλευτική νίκη για την αντιπολίτευση στο Ισραήλ αποτελεί η εκλογή του Ματάν Καχάνα στην προεδρία της Κνεσέτ, καθώς ο υποψήφιος του κόμματος Yashar επικράτησε του εκλεκτού του Likud, εξασφαλίζοντας 62 ψήφους σε σύνολο 120.

Ο Καχάνα, πρώην αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων του ισραηλινού στρατού και στενός συνεργάτης του Γκάντι Άιζενκοτ, αναδείχθηκε νέος πρόεδρος της ισραηλινής Βουλής, επικρατώντας του Οφίρ Κατς, υποψηφίου του κόμματος του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η εκλογή του ενισχύει τη θέση του Άιζενκοτ και της πολιτικής του παράταξης στο κοινοβουλευτικό πεδίο, δημιουργώντας νέα δεδομένα στους συσχετισμούς δυνάμεων απέναντι στο στρατόπεδο του απερχόμενου πρωθυπουργού.

Η ανάληψη της προεδρίας της Κνεσέτ προσφέρει στην αντιπολίτευση τη δυνατότητα να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κοινοβουλευτικού προγράμματος και να προωθήσει πρωτοβουλίες για την ανατροπή βασικών πτυχών της δικαστικής μεταρρύθμισης που είχε δρομολογήσει η κυβέρνηση Νετανιάχου.