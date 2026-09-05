LIVE UPDATE
Φωτιά στην Ηλεία – Καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Σαμικό

Λεωφόρος Πεντέλης: 21χρονος πέρασε με κόκκινο και παραλίγο να παρασύρει πεζό – Βίντεο ντοκουμέντο

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής προχώρησε στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού στη Λεωφόρο Πεντέλης, έπειτα από την ταυτοποίησή του μέσω βιντεοληπτικού υλικού. Ο νεαρός κατεγράφη να παραβιάζει με ταχύτητα κόκκινο φανάρι, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή πεζού, και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Λεωφόρος Πεντέλης: 21χρονος πέρασε με κόκκινο και παραλίγο να παρασύρει πεζό - Βίντεο ντοκουμέντο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, έπειτα από την ταυτοποίησή του μέσω βιντεοληπτικού υλικού.
  • Ο νεαρός κατεγράφη να παραβιάζει με ταχύτητα κόκκινο φανάρι στη Λεωφόρο Πεντέλης, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή πεζού που διέσχιζε εκείνη την ώρα τον δρόμο.
  • Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, καθώς το βίντεο τον καταγράφει να παραβιάζει τον ερυθρό σηματοδότη και να κινδυνεύει να παρασύρει πεζό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, έπειτα από την ταυτοποίησή του μέσω βιντεοληπτικού υλικού.

Ο νεαρός κατεγράφη να παραβιάζει με ταχύτητα κόκκινο φανάρι στη Λεωφόρο Πεντέλης, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή πεζού που διέσχιζε εκείνη την ώρα τον δρόμο. Την υπόθεση εξιχνίασε η Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α.

Σε βάρος του 21χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Το βίντεο που έκαψε τον 21χρονο

Στο επίμαχο βίντεο, το όχημα καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Σεπτεμβρίου 2026 να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα στη Λεωφόρο Πεντέλης και να παραβιάζει τον ερυθρό σηματοδότη, κινδυνεύοντας να παρασύρει πεζό που διέσχιζε κανονικά τη διάβαση.

Μάλιστα στο τέλος του βίντεο, ένα άτομο φαίνεται να έχει βγει από το παράθυρο της πλευράς του συνοδηγού, γέρνοντας προς τα έξω ενώ το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση.

 

 

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ