Λεωφόρος Πεντέλης: 21χρονος πέρασε με κόκκινο και παραλίγο να παρασύρει πεζό – Βίντεο ντοκουμέντο

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Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, έπειτα από την ταυτοποίησή του μέσω βιντεοληπτικού υλικού.

Ο νεαρός κατεγράφη να παραβιάζει με ταχύτητα κόκκινο φανάρι στη Λεωφόρο Πεντέλης, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή πεζού που διέσχιζε εκείνη την ώρα τον δρόμο. Την υπόθεση εξιχνίασε η Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α.

Σε βάρος του 21χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Το βίντεο που έκαψε τον 21χρονο

Στο επίμαχο βίντεο, το όχημα καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Σεπτεμβρίου 2026 να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα στη Λεωφόρο Πεντέλης και να παραβιάζει τον ερυθρό σηματοδότη, κινδυνεύοντας να παρασύρει πεζό που διέσχιζε κανονικά τη διάβαση.

Μάλιστα στο τέλος του βίντεο, ένα άτομο φαίνεται να έχει βγει από το παράθυρο της πλευράς του συνοδηγού, γέρνοντας προς τα έξω ενώ το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση.