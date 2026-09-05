Αλβανία: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Χειμάρρα – 7 σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες, εκκενώθηκαν ξενοδοχεία

Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Χειμάρρα, στην Αλβανία έπειτα από μια εφιαλτική νύχτα κατά την οποία οι φλόγες απείλησαν κατοικίες και τουριστικά καταλύματα.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, το κεντρικό μέτωπο έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο και να επιχειρούν στις διάσπαρτες εστίες για τον φόβο των αναζωπυρώσεων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στον περιφερειακό δρόμο της Χειμάρρας, κοντά στον Άγιο Μιχαήλ, και επεκτάθηκε ταχύτατα προς την περιοχή Ποτάμι λόγω των ισχυρών ανέμων. Πριν από την ανησυχητική τροπή που πήρε το μέτωπο, ο δήμαρχος Χειμάρρας, Βαγγέλης Τάβος, είχε απευθύνει έκκληση στους πολίτες να εκκενώσουν προληπτικά τις απειλούμενες περιοχές και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρχών.

Επτά σπίτια στις φλόγες

Επτά σπίτια και εκτεταμένες εκτάσεις ελαιώνων αποτελούν τον μέχρι στιγμής απολογισμό της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Χειμάρρα, ενώ ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Η έγκαιρη απομάκρυνση κατοίκων και τουριστών από ξενοδοχεία και καταλύματα αποδείχθηκε σωτήρια, με δεκάδες ανθρώπους να καταφεύγουν στην ακτογραμμή της περιοχής για να προστατευτούν από τις φλόγες.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχαν πυροσβεστικές δυνάμεις από διάφορες περιοχές της Αλβανίας, στελέχη της Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, Ερμάλ Νούφι, στο πεδίο αναπτύχθηκαν 171 στρατιώτες, 10 ειδικά οχήματα, πυροσβεστικό και ασθενοφόρο, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας συνέδραμε και ελικόπτερο. Παρά την οριοθέτηση του κύριου μετώπου, οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα λόγω των ισχυρών ανέμων που εγκυμονούν κίνδυνο αναζωπυρώσεων.