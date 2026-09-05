Γιάννης Ζουγανέλης: Τα τρυφερά λόγια για την Ισιδώρα Σιδέρη – «Είμαστε παντρεμένοι 45 χρόνια – Είναι ιδιαίτερο πλάσμα»

Με ιδιαίτερη τρυφερότητα μίλησε ο Γιάννης Ζουγανέλης για τη σύζυγό του, Ισιδώρα Σιδέρη σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ!.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης είπε ότι οι δυο τους συμπληρώνουν 45 χρόνια έγγαμου βίου και σε ερώτηση για το μυστικό μιας μακροχρόνιας σχέσης απάντησε ότι βασικά συστατικά είναι η αποδοχή, ο σεβασμός της διαφορετικότητας αλλά και η ικανότητα ενός ζευγαριού να ξεπερνά τις δύσκολες στιγμές και να επιστρέφει στην αρμονία.

«Η οικογένεια είναι το άσυλό μου»

«Με την Ισιδώρα είμαστε παντρεμένοι 45 χρόνια. Πρέπει να αποδέχεσαι τη διαφορετικότητα του άλλου, να την κάνεις κτήμα σου και αγάπη. Εννοώ να την έχεις μέσα σου και να εκφράζεσαι. Στα δύσκολα να μπορείς να επανέρχεσαι. Είναι μεγάλο πράγμα η επιστροφή. Πες ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που σε φέρνει σε διένεξη μπορεί να υπάρξει διαφωνία. Φεύγεις από τη διαφωνία και επιστρέφεις στην αρμονία. Η οικογένεια είναι το άσυλό μου, εκεί που μπορώ να δημιουργώ. Η Ισιδώρα είναι ένα ιδιαίτερο πλάσμα, πολύ καλή σύντροφος και μάνα με ευθεία γνώμη απέναντι στην κόρη μας», εξομολογήθηκε ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης και η Ισιδώρα Σιδέρη έχουν αποκτήσει μαζί την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η οποία ακολούθησε τη δική της ξεχωριστή πορεία στον χώρο της μουσικής και της υποκριτικής.