Κατερίνα Παπουτσάκη: Ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές στη Σητεία με τους γιους της – Στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Η Κατερίνα Παπουτσάκη επέλεξε τη Σητεία, τον τόπο καταγωγής της, για μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών, έχοντας στο πλευρό της τους δύο γιους της, Μάξιμο και Κίμωνα. Η ηθοποιός μοιράστηκε μέσω Instagram στιγμιότυπα από τις οικογενειακές τους στιγμές χαλάρωσης, παιχνιδιού στην παραλία και βόλτες στην πόλη, με φόντο τα γνώριμα τοπία της Κρήτης.

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Κατερίνα Παπουτσάκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Σητεία, τον τόπο καταγωγής της, επέλεξε να περάσει μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της η Κατερίνα Παπουτσάκη, έχοντας στο πλευρό της τους δύο γιους της.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram στιγμιότυπα από τις ημέρες που πέρασε στο νησί, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα και ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές.
  • Στις φωτογραφίες ξεχωριστή θέση έχουν οι οικογενειακές στιγμές, ενώ αναγνωρίσιμα τοπία όπως ο παραλιακός πεζόδρομος της Σητείας και το Καζάρμα επιβεβαιώνουν τον προορισμό.

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Στη Σητεία, τον τόπο καταγωγής της, επέλεξε να περάσει μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της η Κατερίνα Παπουτσάκη, έχοντας στο πλευρό της τους δύο γιους της, Μάξιμο και Κίμωνα.

Η ηθοποιός, που επισκέπτεται κάθε χρόνο την Κρήτη, μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram στιγμιότυπα από τις ημέρες που πέρασε στο νησί, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα και ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η Κατερίνα Παπουτσάκη καταγράφεται σε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στην πισίνα και στην παραλία, ενώ δεν έλειψαν τα παιχνίδια στην άμμο με τους γιους της και το σκυλάκι της οικογένειας.

Πηγή φωτογραφίας: katerina_papoutsaki / Instagram

Ξεχωριστή θέση στο άλμπουμ των διακοπών έχουν οι οικογενειακές στιγμές, καθώς σε ένα από τα στιγμιότυπα οι δύο γιοι της ηθοποιού ποζάρουν μαζί με τον παππού τους, Μιχάλη Παπουτσάκη.

Πηγή φωτογραφίας: katerina_papoutsaki / Instagram

Ο Μάξιμος και ο Κίμωνας, 13 και 7 ετών αντίστοιχα, απήλαυσαν τη θάλασσα και τα παιχνίδια στην παραλία, περνώντας χρόνο μαζί με τη μητέρα τους.

Αν και η Κατερίνα Παπουτσάκη δεν αποκάλυψε στη λεζάντα της ανάρτησής της το ακριβές σημείο όπου τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, αρκετά από τα στιγμιότυπα μαρτυρούν ότι οι διακοπές της πραγματοποιήθηκαν στη Σητεία.

Ανάμεσα σε αυτά διακρίνεται ο παραλιακός πεζόδρομος της πόλης με τους χαρακτηριστικούς φοίνικες, καθώς και το συντριβάνι-άγαλμα. Σε νυχτερινή λήψη από την πόλη και το λιμάνι, ξεχωρίζει επίσης φωτισμένο στην κορυφή του λόφου το Καζάρμα, το ιστορικό ενετικό φρούριο της Σητείας.

Πηγή φωτογραφίας: katerina_papoutsaki / Instagram
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