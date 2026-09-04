Άννα Βίσση: Έδωσε στη δημοσιότητα απόσπασμα από το νέο τραγούδι «Όχι γιατί»

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Μια πρώτη γεύση από το νέο της τραγούδι με τίτλο «Όχι γιατί» έδωσε η Άννα Βίσση, δημοσιεύοντας την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 ένα σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το νέο κομμάτι υπογράφει στη μουσική και τους στίχους ο Νίκος Καρβέλας, ενώ την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Alex Papaconstantinou και Viktor Svensson.

Στο βίντεο, η Άννα Βίσση εμφανίζεται μαζί με συνεργάτες της και χορεύει στους ρυθμούς του τραγουδιού, παρουσιάζοντας παράλληλα στους διαδικτυακούς της φίλους ένα απόσπασμα από τη νέα της δουλειά.

«Γιατί όχι», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης, η οποία συγκέντρωσε αντιδράσεις από χρήστες του Instagram με likes και σχόλια.

Στο απόσπασμα ακούγεται η Άννα Βίσση να τραγουδά:

«Όχι γιατί. Όχι γιατί. Όχι, γιατί.

Όχι, γιατί δε μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.

Όχι γιατί με πας στον έβδομο ουρανό κι όταν δεν είσαι πλάι μου πέφτω στο κενό.

Όχι γιατί κοντά σου νιώθω σιγουριά και τα φιλιά που δίνεις στάζουν φωτιά.

Όχι γιατί η αγάπη σου είναι αληθινή, αλλά για κάτι που είναι έξω από κάθε λογική.

Όχι γιατί. Όχι γιατί. Όχι γιατί».

Το «Όχι γιατί» αναμένεται να μεταδοθεί για πρώτη φορά από τα ραδιόφωνα τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, ενώ από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.