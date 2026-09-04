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Ευγενία Σαμαρά: «Αν πιστεύετε ότι μεταφέραμε τα εκλογικά μας δικαιώματα στο Μεξικό, ίσως έχετε δίκιο» – Οι νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της

Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο Μεξικό, απολαμβάνοντας όμορφες και ανέμελες στιγμές. Η ηθοποιός μοιράστηκε νέα φωτογραφικά στιγμιότυπα από το ειδυλλιακό Τουλούμ, όπου βιώνει τις ομορφιές της περιοχής, τις βραδινές τελετουργίες των Μάγια και τις τοπικές γεύσεις, κλείνοντας το κείμενό της με μια δόση χιούμορ.

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Ευγενία Σαμαρά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο Μεξικό, περνώντας μερικές από τις πιο όμορφες και ανέμελες στιγμές της ζωής της.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε νέα φωτογραφικά στιγμιότυπα από το ειδυλλιακό Τουλούμ, όπου απολαμβάνει τις ομορφιές της περιοχής, τις βραδινές τελετουργίες των Μάγια και τις τοπικές γεύσεις.
  • Συνοδεύοντας τις νέες εντυπωσιακές εικόνες της, επέλεξε να κλείσει το κείμενό της με μια δόση χιούμορ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Αν πιστεύετε ότι μεταφέραμε τα εκλογικά μας δικαιώματα στο Μεξικό, ίσως έχετε δίκιο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ευγενία Σαμαρά συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της στο Μεξικό και δείχνει να περνάει μερικές από τις πιο όμορφες και ανέμελες στιγμές της ζωής της.

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Η ηθοποιός βιώνει έντονες συγκινήσεις και μοιράστηκε νέα φωτογραφικά στιγμιότυπα, αυτή τη φορά από το ειδυλλιακό Τουλούμ.

Εκεί απολαμβάνει τις ομορφιές της περιοχής, τις βραδινές τελετουργίες των Μάγια και τις τοπικές γεύσεις. Συνοδεύοντας τις νέες εντυπωσιακές εικόνες της, επέλεξε να κλείσει το κείμενό της με μια δόση χιούμορ, γράφοντας χαρακτηριστικά:

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«Αν πιστεύετε ότι μεταφέραμε τα εκλογικά μας δικαιώματα στο Μεξικό, ίσως έχετε δίκιο».

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