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Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία – Μήνυμα από το 112

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία – Μήνυμα από το 112

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της 4ης Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες, εννέα οχήματα και τρία εναέρια μέσα, ενώ στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες και εκδόθηκε μήνυμα από το 112.

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Θεσσαλονίκη, Άνω Περαία, Φωτιά
Πηγή: rthess.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου 2026 σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης.
  • Στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα οχήματα, με την συνδρομή ενός αεροσκάφους και δύο ελικοπτέρων.
  • Μήνυμα από το 112 ενημέρωσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καθώς κοντά στο σημείο βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου 2026 σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 17:45, ενώ στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν από αέρος ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα, ενώ ο Δήμος Θερμαϊκού συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Κοντά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες.

Μήνυμα από το 112

Στις 17:50 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο ενημερώθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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