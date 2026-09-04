Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία – Μήνυμα από το 112

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου 2026 σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 17:45, ενώ στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν από αέρος ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα, ενώ ο Δήμος Θερμαϊκού συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Κοντά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες.

Μήνυμα από το 112

Στις 17:50 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο ενημερώθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς να παραμείνουν σε ετοιμότητα.