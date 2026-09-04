Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία – Μήνυμα από το 112

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου 2026 σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 17:45, ενώ στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν από αέρος ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα, ενώ ο Δήμος Θερμαϊκού συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Κοντά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες.
Μήνυμα από το 112
Στις 17:50 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο ενημερώθηκαν όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Άνω_Περαία της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) September 4, 2026