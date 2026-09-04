Πρέβεζα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την φωτιά στο Θεσπρωτικό

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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην φωτιά η οποία εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου 2026 σε αγροτοδασική έκταση στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30, με την Πυροσβεστική να ενισχύει τις δυνάμεις που έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα.

Παράλληλα, στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης συμμετέχουν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει και ο Δήμος Ζηρού, διαθέτοντας υδροφόρες.

Η περιοχή βρίσκεται την Παρασκευή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, που αντιστοιχεί στην κατηγορία κινδύνου 3.