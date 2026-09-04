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Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία – Μήνυμα από το 112

Πρέβεζα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την φωτιά στο Θεσπρωτικό

Σε αγροτοδασική έκταση στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης εκδηλώθηκε πυρκαγιά περίπου στις 15:30 της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου 2026. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 48 πυροσβέστες, 16 οχήματα και πέντε εναέρια μέσα, ενώ συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ζηρού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου 2026 σε αγροτοδασική έκταση στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης.
  • Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ στην αεροπυρόσβεση συμμετέχουν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
  • Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Ζηρού με υδροφόρες, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην φωτιά η οποία εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου 2026 σε αγροτοδασική έκταση στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30, με την Πυροσβεστική να ενισχύει τις δυνάμεις που έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα.

Παράλληλα, στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης συμμετέχουν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει και ο Δήμος Ζηρού, διαθέτοντας υδροφόρες.

Η περιοχή βρίσκεται την Παρασκευή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, που αντιστοιχεί στην κατηγορία κινδύνου 3.

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