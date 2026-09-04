Τουρκία: Παραιτήθηκε o αντιπρόεδρος του CHP έπειτα από τη δημοσίευση βίντεο που τον δείχνει να χτυπά την πρώην σύντροφό του

Την παραίτησή του από τη θέση του αντιπροέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας ανακοίνωσε ο Μπερχάν Σιμσέκ, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που φέρεται να τον δείχνει να ασκεί βία στην πρώην σύντροφό του, Οζλέμ Σανβέρ.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, ο Σιμσέκ φαίνεται να κλωτσάει τη Σανβέρ στο πόδι, στον κήπο μιας μονοκατοικίας, ενώ η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει «Άφησέ με». Στη συνέχεια, η κάμερα καταγράφει τον Σιμσέκ να προσπαθεί να βάλει τη Σανβέρ μέσα στο σπίτι, ενώ εκείνη επιχειρεί να ξεφύγει. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης το συγκεκριμένο περιστατικό έχει γίνει το 2021.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Οζλέμ Σανβέρ προχώρησε τον Απρίλιο σε καταγγελία σε βάρος του Μπερχάν Σιμσέκ με το δικαστήριο να επιβάλλει στον πολιτικό περιοριστικό όρο για δύο μήνες, απαγορεύοντάς του να πλησιάζει την πρώην σύντροφό του. Η Σανβέρ υποστήριξε στην καταγγελία της ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, η οποία φέρεται να διήρκεσε περίπου δέκα χρόνια, είχε υποστεί επανειλημμένα ξυλοδαρμούς, προσβολές και απειλές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, κατήγγειλε ότι είχε υποστεί και περιορισμό μέσα στο σπίτι.

Τι υποστηρίζει ο Μπερχάν Σιμσέκ

Ο Σιμσέκ αρνήθηκε τις κατηγορίες και ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τη θέση του στην Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή και από τη θέση του αντιπροέδρου του κόμματος μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι θα παραμείνει μέλος του CHP.

Ο Σιμσέκ ανέφερε ότι η δικαστική διαδικασία σχετικά με τις καταγγελίες σε βάρος του βρίσκεται σε εξέλιξη και δήλωσε: «Πάντα πίστευα το εξής: πάνω από τη δική μου βούληση βρίσκεται η βούληση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και η βούληση του προέδρου του. Από τη στιγμή που έχει προκύψει μια τέτοια κατάσταση και έχει πάρει αυτή τη δημοσιότητα, από τη στιγμή που έχω προσφύγει στη Δικαιοσύνη και υπάρχει δικαστική υπόθεση, παραιτούμαι από την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι υποθέσεις. Το ανακοινώνω σε όλα τα μέλη της κομματικής μας οργάνωσης μέσω του αξιότιμου προέδρου μας. Μη σκύβετε το κεφάλι. Ο αδελφός σας στέκεται όρθιος. Έχω περάσει πολλά βάσανα. Μην ανησυχείτε, ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό».