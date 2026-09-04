Άγρια δολοφονία 33χρονου στη Βραζιλία – Τον «γάζωσαν» μέσα σε γυμναστήριο – ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

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Εν ψυχρώ εκτέλεση μέσα σε γυμναστήριο στη Βραζιλία ερευνούν οι Αρχές, με θύμα τον 33χρονο Εβάντρο Λουίς Προυντέντε, ο οποίος δέχθηκε καταιγισμό πυροβολισμών ενώ καθόταν στην υποδοχή του καταστήματος στο Σάο Ζοζέ ντος Κάμπος, στην πολιτεία του Σάο Πάολο.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν πίσω από τη δολοφονία βρίσκεται οικονομική διαφορά ύψους 25.000 ρεάλ, περίπου 4.200 ευρώ, καθώς ο 33χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση που σχετιζόταν με φερόμενη τοκογλυφική δραστηριότητα.

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά το έγκλημα και κρατούνται, ενώ οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν και άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν στην επίθεση ή ακόμη και εντολέας της εκτέλεσης.

Τον πυροβόλησε ενώ κοιτούσε το κινητό του

Η δολοφονία σημειώθηκε το απόγευμα της 25ης Αυγούστου σε γυμναστήριο στη συνοικία Σαντάνα.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον Εβάντρο να κάθεται σε πολυθρόνα στην υποδοχή και να κοιτάζει το κινητό του. Τότε, ένας ένοπλος άνδρας μπήκε στο γυμναστήριο, κατευθύνθηκε προς το μέρος του και άνοιξε πυρ.

Αμέσως μετά, ο δράστης διέφυγε με μοτοσικλέτα μαζί με δεύτερο ύποπτο.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε περίπου στις 13:57, ενώ στις 14:15 οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο του 33χρονου.

Το στοιχείο που αποτυπώνει την αγριότητα της επίθεσης είναι ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν στον χώρο 16 κάλυκες.

Το χρέος των 4.200 ευρώ που εξετάζει η αστυνομία

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον μια υπόθεση που είχε καταγραφεί το 2022 στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.

Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το Rede Vanguarda, ένα άτομο είχε καταγγείλει τότε ότι ο Εβάντρο τού είχε προτείνει δάνειο 25.000 ρεάλ, περίπου 4.200 ευρώ, ζητώντας να του επιστραφούν μέσα σε μόλις 30 ημέρες 37.000 ρεάλ, δηλαδή περίπου 6.200 ευρώ.

Όταν ο οφειλέτης φέρεται να είπε ότι δεν μπορούσε να καταβάλει τα χρήματα, ο Εβάντρο φέρεται να απάντησε ότι θα έπρεπε να «μιλήσει με τα παιδιά».

Η αστυνομία εξετάζει εάν το συγκεκριμένο περιστατικό συνδέεται με τη δολοφονία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί ότι αποτέλεσε το κίνητρο.

Ερευνούσαν απειλές και πιθανή τοκογλυφία

Μία από τις γραμμές της έρευνας είναι ότι ο 33χρονος φέρεται να είχε δραστηριοποιηθεί ως τοκογλύφος στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ και ότι είχε μετακομίσει στην περιοχή του Σάο Ζοζέ ντος Κάμπος αφού είχε δεχθεί απειλές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη σύζυγό του, εργαζόταν στην πώληση αυτοκινήτων μέσω διαδικτύου.

Ο Εβάντρο οδηγούσε ένα Camaro SS του 2013, αξίας άνω των 207.000 ρεάλ, δηλαδή περίπου 35.000 ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία.

Οι Αρχές διερευνούν εάν η επαγγελματική του δραστηριότητα, το αυτοκίνητο ή το οικονομικό παρελθόν του συνδέονται με τη δολοφονία.

Τρεις άνδρες στα χέρια της αστυνομίας

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν αυτοκίνητο που θεωρήθηκε πιθανό να σχετίζεται με την υπόθεση και ειδοποίησαν τις Αρχές του Ρίο ντε Ζανέιρο.

Το όχημα εντοπίστηκε στην Ιτατιάια, με τρεις άνδρες στο εσωτερικό του. Πρόκειται για τον 23χρονο Άλεξ Κρουζ Φερνάντες, τον 28χρονο Λούκας Αντρέ ντε Ολιβέιρα και τον 28χρονο Γκαμπριέλ Καρβάλιο ντα Σίλβα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν φτάσει στο Σάο Ζοζέ ντος Κάμπος δύο ημέρες πριν από τη δολοφονία και εγκατέλειψαν την περιοχή μετά το έγκλημα, στοιχείο που, σύμφωνα με τον αρμόδιο αξιωματικό, ενισχύει το σενάριο μιας προσχεδιασμένης ενέργειας.

Η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη κοντά στον αυτοκινητόδρομο Μοντέιρο Λομπάτο και εξετάστηκε από τις Αρχές.

Οι τρεις άνδρες παραμένουν υπό κράτηση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται τόσο για το κίνητρο της εκτέλεσης όσο και για το ενδεχόμενο να υπήρχε πρόσωπο που έδωσε την εντολή.

Βίντεο από την επίθεση – Προσοχή, σκληρές εικόνες