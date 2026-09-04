Κοσμική ψευδαίσθηση: Γαλαξίες μιμούνται τα σήματα της σκοτεινής ύλης και μπερδεύουν τους αστρονόμους

Φανταστείτε το σύμπαν σαν έναν απέραντο, σκοτεινό ωκεανό, όπου το μεγαλύτερο μέρος του παραμένει εντελώς αόρατο. Αυτό το αόρατο συστατικό είναι η σκοτεινή ύλη, ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της σύγχρονης επιστήμης, την οποία οι αστρονόμοι προσπαθούν απεγνωσμένα να «δουν» εδώ και δεκαετίες μέσα από τα σημάδια που αφήνει στο πέρασμά της.

Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες πίστευαν ότι είχαν βρει το τέλειο αποτύπωμα: Τις παράξενες παραμορφώσεις στα αστρικά ρεύματα – τις μακριές, φωτεινές κορδέλες από αστέρια που περιβάλλουν τους γαλαξίες.

Μια νέα, ανατρεπτική μελέτη όμως έρχεται να ανακατέψει την τράπουλα, αποκαλύπτοντας ότι οι ίδιοι οι γαλαξίες μπορούν να παίξουν ένα απίστευτο παιχνίδι «μίμησης», δημιουργώντας τις ίδιες ακριβώς παραμορφώσεις και οδηγώντας τους ερευνητές σε μια κοσμική αυταπάτη.

Οι γαλαξίες μπορούν να προκαλέσουν πολλές από τις ίδιες παραμορφώσεις στα αστρικά ρεύματα, τις οποίες οι αστρονόμοι θεωρούσαν ως πιθανές ενδείξεις της σκοτεινής ύλης.

Οι αστρονόμοι ήλπιζαν εδώ και καιρό ότι τα κενά, οι καμπύλες και άλλες παραμορφώσεις στις μακριές λωρίδες αστεριών γύρω από τον Γαλαξία μας θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την κρυφή επίδραση της σκοτεινής ύλης.

Ωστόσο, νέες προσομοιώσεις υποδεικνύουν ότι πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να προκύψουν από τον ίδιο τον γαλαξία, ακόμη και χωρίς τις μικρές συγκεντρώσεις σκοτεινής ύλης που θεωρούνταν υπεύθυνες για τη δημιουργία τους.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον μοντελοποίησαν περίπου 15.000 από αυτές τις λωρίδες, γνωστές ως αστρικά ρεύματα, σε τέσσερις γαλαξίες με μέγεθος παρόμοιο με τον δικό μας.

Οι προσομοιώσεις παρέλειψαν τις μικρές συγκεντρώσεις σκοτεινής ύλης, οι οποίες ονομάζονται υποάλω (subhalos). Μετά από πέντε δισεκατομμύρια προσομοιωμένα έτη, εμφανίστηκαν ανωμαλίες σχεδόν σε κάθε ρεύμα, και μόνο 70 παρέμειναν εντελώς ομαλά.

«Στις προσομοιώσεις μας, οι γαλαξίες-ξενιστές προκάλεσαν από μόνοι τους τα ίδια είδη ανωμαλιών που παρατηρούμε στα πραγματικά αστρικά ρεύματα», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Arpit Arora, μεταδιδακτορικός υπότροφος αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον.

«Τώρα που μπορούμε να προβλέψουμε τι κάνει ο γαλαξίας-ξενιστής από μόνος του, μπορούμε να αρχίσουμε να απομονώνουμε το κομμάτι για το οποίο ευθύνεται η σκοτεινή ύλη». Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Astrophysical Journal.

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Οι παραμορφώσεις προήλθαν από την ίδια τη δομή των γαλαξιών. Τα αστέρια ήταν κατανεμημένα κάπως ανομοιόμορφα σε κάθε προσομοιωμένο δίσκο, δημιουργώντας περιοχές μεγαλύτερης και μικρότερης πυκνότητας, παρόμοιες με αυτές ενός πραγματικού γαλαξία.

Καθώς τα αστρικά ρεύματα περνούσαν μέσα από τις πιο πυκνές περιοχές, το ανομοιόμορφο βαρυτικό τοπίο τα λύγιζε και τα κομμάτιαζε. Ο Arora περίμενε ότι οι γαλαξίες θα προκαλούσαν κάποιες ανωμαλίες, αλλά σε καμία περίπτωση τόσες πολλές.

«Διαπιστώσαμε ότι σχεδόν όλα τα ρεύματα παρουσίαζαν κάποιου είδους δομική μεταβολή», δήλωσε ο Arora. «Επομένως, η ιδέα ότι τα αστρικά ρεύματα είναι από τη φύση τους λεπτά και ομαλά δεν ίσχυε απαραίτητα».

Οι προσομοιώσεις παρήγαγαν κυματισμούς, συστροφές, προεξοχές, διακλαδώσεις, κενά και συσσωματώσεις. Ορισμένα ρεύματα κομματιάστηκαν εντελώς από τον βαρυτικό «αναβρασμό» των γαλαξιών-ξενιστών τους.

Όσα περιφέρονταν πιο κοντά στον γαλαξιακό πυρήνα συναντούσαν πυκνές, ανομοιόμορφες περιοχές πιο συχνά και εμφάνιζαν περισσότερες ανωμαλίες.

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Το αποτέλεσμα αυτό περιπλέκει τις προσπάθειες χρησιμοποίησης των αστρικών ρευμάτων για τη διερεύνηση της σκοτεινής ύλης, μιας θεωρητικής ουσίας που δεν αλληλεπιδρά με το φως ή την κανονική ύλη παρά μόνο μέσω της βαρύτητας.

«Η σκοτεινή ύλη αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της μάζας στο σύμπαν και σχηματίζει το “σκαλωσιές” πάνω στις οποίες αναπτύσσονται οι γαλαξίες, αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι», δήλωσε η συγγραφέας της μελέτης Nora Shipp, επίκουρη καθηγήτρια αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον.

«Ο Γαλαξίας μας είναι ένα από τα καλύτερα εργαστήρια που διαθέτουμε για να το ανακαλύψουμε, και τα αστρικά ρεύματα αποτελούν ένα από τα πιο ακριβή εργαλεία μέσα σε αυτό». Τα περισσότερα αστέρια στον Γαλαξία μας βρίσκονται σε ένα σχετικά επίπεδο επίπεδο, ενώ τα αστρικά ρεύματα ακολουθούν διαφορετικές τροχιές γύρω από τον γαλαξία.

Ένα ρεύμα σχηματίζεται όταν μια ομάδα αστεριών προσκρούει σε έναν γαλαξία και εγκλωβίζεται από τη βαρύτητά του. Καθώς τα αστέρια περιφέρονται, ο γαλαξίας επιμηκύνει το σμήνος σε μια μακριά, λεπτή ίνα. Οι περισσότεροι γαλαξίες φιλοξενούν αστρικά ρεύματα, αν και εκείνα γύρω από τον Γαλαξία μας είναι τα πιο ορατά στους αστρονόμους.

Πολλά αστρικά ρεύματα στον γαλαξία μας περιέχουν κενά και συστροφές. Οι αστρονόμοι έχουν προτείνει ότι ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να προκύψουν από συναντήσεις με υποάλω (συγκεντρώσεις) σκοτεινής ύλης.

Εάν συμβαίνει αυτό, οι παραμορφώσεις τους θα μπορούσαν να προσφέρουν πληροφορίες για τη σύνθεση της σκοτεινής ύλης. Οι νέες προσομοιώσεις δείχνουν ότι οι αστρονόμοι πρέπει πρώτα να λάβουν υπόψη παρόμοια χαρακτηριστικά που παράγονται από τον ίδιο τον γαλαξία-ξενιστή.

Κυνηγώντας το αόρατο: Το στοίχημα για την απομόνωση των πραγματικών “ιχνών” της σκοτεινής ύλης

Ο Arora σχεδιάζει τώρα να προσθέσει συγκεντρώσεις σκοτεινής ύλης σε μελλοντικές προσομοιώσεις και να ελέγξει αν αυτές δημιουργούν μοτίβα που μπορούν να διακριθούν από εκείνα που προκαλούνται αποκλειστικά από τον γαλαξία. Οι νέες παρατηρήσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτόν τον διαχωρισμό.

Το Τηλεσκόπιο Έρευνας Simonyi στο Παρατηρητήριο Vera C. Rubin αναμένεται να ανακαλύψει πολλά περισσότερα αστρικά ρεύματα στον Γαλαξία μας. Αυτές οι παρατηρήσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους αστρονόμους να ταξινομήσουν τα χαρακτηριστικά των ρευμάτων και να αναζητήσουν υπογραφές που μπορούν να συνδεθούν με μεγαλύτερη βεβαιότητα με τη σκοτεινή ύλη.

«Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί που να αποκαλύπτει τη δομή της σκοτεινής ύλης», δήλωσε ο James Davenport, επίκουρος καθηγητής έρευνας αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον.

«Τα αστρικά ρεύματα είναι πολύπλοκα συστήματα, αλλά παραμένουν ο πιο ενδιαφέρων τρόπος για να μελετήσουμε τη σκοτεινή ύλη εδώ στη γειτονιά μας».

Η μελέτη έχει τίτλο : “No Stream Left Unscathed: The Imprint of a Host Galaxy” από τους Arpit Arora, Peter S. Ferguson, Jacob Nibauer, Nora Shipp, Videep Reddy, Eugene Vasiliev, Jack Kohm, Laurella C. Marin, Adrian M. Price-Whelan, Denis Erkal, Sarah Pearson, Andrew Wetzel, Jeremy Bailin και Robert Feldmann, 27 Αυγούστου 2026, The Astrophysical Journal.