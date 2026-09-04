Πανεπιστήμιο Πατρών: «Μάχη» κατά της αντιγραφής με AI – Καθηγητής απαγορεύει στις εξετάσεις τα… γυαλιά χωρίς ιατρική βεβαίωση

Καθηγητής Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας βρήκε τη… λύση στην αποτροπή της αντιγραφής και της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης από τους φοιτητές στα… γυαλιά.

Καθώς η τεχνολογία και το AI έχουν μπει για τα καλά στη ζωή -ειδικότερα της νεολαίας- ο καθηγητής ενημέρωσε τους φοιτητές ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, γυαλιά θα φορούν μόνο όσοι έχουν ιατρική βεβαίωση ότι τους είναι απαραίτητα.

Ο λόγος γι’ αυτή την κίνηση, είναι η αποφυγή χρήσης των λεγόμενων «έξυπνων» γυαλιών» τα οποία διαθέτουν κάμερα και δυνατότητες σύνδεσης και θα μπορούσαν να βοηθήσουν ως άλλο «σκονάκι» για πιθανή αντιγραφή κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας, Χρήστος Μπούρας, ο οποίος ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι οι φοιτητές θα πρέπει να γράφουν αυτά που γνωρίζουν και να μην καταφεύγουν σε άλλες πρακτικές.

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