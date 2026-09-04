Πανεπιστήμιο Πατρών: «Μάχη» κατά της αντιγραφής με AI – Καθηγητής απαγορεύει στις εξετάσεις τα… γυαλιά χωρίς ιατρική βεβαίωση

Ένας καθηγητής Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών εφαρμόζει μέτρο απαγόρευσης γυαλιών χωρίς ιατρική βεβαίωση στις εξετάσεις, για την αποτροπή της αντιγραφής μέσω «έξυπνων» γυαλιών και Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, Χρήστος Μπούρας, συμφωνεί με την ανάγκη οι φοιτητές να βασίζονται στις γνώσεις τους.

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Πανεπιστήμιο Πατρών
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών απαγορεύει τα γυαλιά στις εξετάσεις χωρίς ιατρική βεβαίωση, σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της αντιγραφής και της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης.
  • Η κίνηση στοχεύει στην αποφυγή χρήσης των λεγόμενων «έξυπνων» γυαλιών, τα οποία διαθέτουν κάμερα και δυνατότητες σύνδεσης, λειτουργώντας ως πιθανό «σκονάκι».
  • Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, Χρήστος Μπούρας, στηρίζει την πρωτοβουλία, δηλώνοντας ότι οι φοιτητές «θα πρέπει να γράφουν αυτά που γνωρίζουν και να μην καταφεύγουν σε άλλες πρακτικές».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Καθηγητής Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας βρήκε τη… λύση στην αποτροπή της αντιγραφής και της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης από τους φοιτητές στα… γυαλιά.

Καθώς η τεχνολογία και το AI έχουν μπει για τα καλά στη ζωή -ειδικότερα της νεολαίας- ο καθηγητής ενημέρωσε τους φοιτητές ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, γυαλιά θα φορούν μόνο όσοι έχουν ιατρική βεβαίωση ότι τους είναι απαραίτητα.

Ο λόγος γι’ αυτή την κίνηση, είναι η αποφυγή χρήσης των λεγόμενων «έξυπνων» γυαλιών» τα οποία διαθέτουν κάμερα και δυνατότητες σύνδεσης και θα μπορούσαν να βοηθήσουν ως άλλο «σκονάκι» για πιθανή αντιγραφή κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας, Χρήστος Μπούρας, ο οποίος ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι οι φοιτητές θα πρέπει να γράφουν αυτά που γνωρίζουν και να μην καταφεύγουν σε άλλες πρακτικές.

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