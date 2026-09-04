Μάνδρα: Φωτιά στην περιοχή Ξηροπήγαδο – Καίγονται απορρίμματα, μήνυμα από το 112

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής (4/9) σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικίες, μέχρι στιγμής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:00.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Επίσης, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας καθώς και ο Δήμος Ασπροπύργου, συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες, αλλά και η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής έχει διαθέσει μηχάνημα έργου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Μήνυμα από το 112

Λόγω της πυρκαγιάς εστάλη μήνυμα μέσω του 112 πριν από λίγο, με την σύσταση στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Επιπλέον, λόγω της φωτιάς η αστυνομία προχώρησε στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της εισόδου στον οικισμό Ξηροπήγαδο από το ύψος της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Δείτε εικόνες: