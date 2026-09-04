ΟΝΝΕΔ: «Τσάμπα το Rebranding» – Το καυστικό βίντεο για το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα

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Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει η ΟΝΝΕΔ την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, επιχειρώντας να αναδείξει, όπως υποστηρίζει, ομοιότητες με τις προεκλογικές εξαγγελίες του παρελθόντος.

Στο πλαίσιο αυτό, η “γαλάζια” νεολαία επέλεξε να απαντήσει με ένα σύντομο βίντεο, δίνοντάς του τον χαρακτηριστικό τίτλο «Τσάμπα το Rebranding».

Συγκεκριμένα, την ταινία δημοσίευσε η ΟΝΝΕΔ το βράδυ της Πέμπτης (3/9/2026) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία ημέρα μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει η γαλάζια νεολαία, το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. παραπέμπει στις εξαγγελίες του 2015, κάνοντας λόγο για επαναφορά υποσχέσεων που, όπως επισημαίνει, είχαν μείνει ανεκπλήρωτες.

Με την παρέμβασή της, η ΟΝΝΕΔ επιχειρεί, επομένως, να συνδέσει τις σημερινές προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με την πολιτική περίοδο του 2015, ασκώντας παράλληλα κριτική στην προσπάθεια επανατοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα, στο πολιτικό σκηνικό.