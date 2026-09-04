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ΟΝΝΕΔ: «Τσάμπα το Rebranding» – Το καυστικό βίντεο για το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα

Η ΟΝΝΕΔ σχολιάζει με καυστικό βίντεο το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, με τίτλο «Τσάμπα το Rebranding». Η γαλάζια νεολαία επιχειρεί να αναδείξει ομοιότητες με τις προεκλογικές εξαγγελίες του 2015, ασκώντας κριτική στην προσπάθεια επανατοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό.

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ΟΝΝΕΔ
Πηγή: fACEBOOK
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΟΝΝΕΔ σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
  • Η γαλάζια νεολαία απάντησε με ένα σύντομο βίντεο, με τίτλο «Τσάμπα το Rebranding», υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. παραπέμπει στις εξαγγελίες του 2015.
  • Με την παρέμβασή της, η ΟΝΝΕΔ επιχειρεί να συνδέσει τις σημερινές προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με την πολιτική περίοδο του 2015, ασκώντας κριτική στην προσπάθεια επανατοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει η ΟΝΝΕΔ την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, επιχειρώντας να αναδείξει, όπως υποστηρίζει, ομοιότητες με τις προεκλογικές εξαγγελίες του παρελθόντος.

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Στο πλαίσιο αυτό, η “γαλάζια” νεολαία επέλεξε να απαντήσει με ένα σύντομο βίντεο, δίνοντάς του τον χαρακτηριστικό τίτλο «Τσάμπα το Rebranding».

Συγκεκριμένα, την ταινία δημοσίευσε η ΟΝΝΕΔ το βράδυ της Πέμπτης (3/9/2026) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία ημέρα μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.

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Όπως αναφέρει η γαλάζια νεολαία, το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. παραπέμπει στις εξαγγελίες του 2015, κάνοντας λόγο για επαναφορά υποσχέσεων που, όπως επισημαίνει, είχαν μείνει ανεκπλήρωτες.

Με την παρέμβασή της, η ΟΝΝΕΔ επιχειρεί, επομένως, να συνδέσει τις σημερινές προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με την πολιτική περίοδο του 2015, ασκώντας παράλληλα κριτική στην προσπάθεια επανατοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα, στο πολιτικό σκηνικό.

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΟΝΝΕΔ (@onnedgr)

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