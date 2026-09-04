Σκέρτσος: «Η Εθνική Στρατηγική για το Στεγαστικό υλοποιείται με πόρους που ξεπερνούν τα 6,5 δισ. ευρώ – Η πρώτη κατοικία δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα»

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με αφορμή την ολοκλήρωση του «Σπίτι μου ΙΙ», αναφέρεται σε ανάρτησή του στην ευρύτερη Εθνική Στρατηγική για το Στεγαστικό, υποστηρίζοντας ότι αυτή υλοποιείται με συνολικούς πόρους που ξεπερνούν τα 6,5 δισ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει, η στεγαστική πολιτική δεν αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα οικονομικής στήριξης. Συνδέεται άμεσα με την κοινωνική συνοχή, τις δημογραφικές εξελίξεις και τη δυνατότητα των νέων ανθρώπων να οργανώσουν τη ζωή τους με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

“Η πρώτη κατοικία δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα.

«Για τους γονείς μας η απόκτηση ενός σπιτιού αποτελούσε, σε μεγάλο βαθμό, μια φυσική συνέχεια της ζωής τους. Για τη σημερινή γενιά, όμως, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η κρίση χρέους και οι συνέπειές της έκαναν την πρόσβαση στην ιδιόκτητη κατοικία πολύ πιο δύσκολη.

Και το ζήτημα αυτό δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι ταυτόχρονα κοινωνικό, δημογραφικό και, τελικά, βαθιά πολιτικό.

Μια νέα οικογένεια μπορεί να αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια και να πάρει ευκολότερα την απόφαση να αποκτήσει ένα ακόμη παιδί όταν γνωρίζει ότι διαθέτει ένα σταθερό και προσιτό σπίτι για να μεγαλώσει τα παιδιά της.

Γι’ αυτό και από το 2022 σχεδιάσαμε το πρώτο «Σπίτι μου», με τον Σπύρο Πρωτοψάλτη και τον Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο μιας συστηματικής προσπάθειας να αποκτήσουμε μια συνεκτική εθνική πολιτική για το στεγαστικό ζήτημα. Μια πολιτική που θα αντιμετωπίζει τόσο το πρόβλημα της περιορισμένης προσφοράς κατοικιών όσο και το ζήτημα της αυξημένης ζήτησης.

Στη συνέχεια δημιουργήσαμε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με αρμοδιότητα και για τη στεγαστική πολιτική, ώστε να υπάρχει η κατάλληλη θεσμική δομή για έναν από τους πιο κρίσιμους κοινωνικούς στόχους της εποχής μας.

Σήμερα έχουμε πλέον μια Εθνική Στρατηγική για το Στεγαστικό, την οποία υλοποιούμε με πόρους που ξεπερνούν τα 6,5 δισ. ευρώ. Και τα αποτελέσματα αρχίζουν να φαίνονται.

Το «Σπίτι μου Ι» οδήγησε σε 8.900 συμβάσεις στεγαστικών δανείων.

Το «Σπίτι μου ΙΙ», που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερα από 14.100 νοικοκυριά να αποκτήσουν προσιτή πρώτη κατοικία.

Σωρευτικά, τα δύο προγράμματα έχουν ήδη βοηθήσει πάνω από 23.000 νοικοκυριά — χιλιάδες νέους ανθρώπους και οικογένειες, πολλές από τις οποίες έχουν παιδιά — να κάνουν ένα βήμα προς το δικό τους σπίτι. Με ένα στεγαστικό δάνειο που, χάρη στην κρατική επιδότηση, κοστίζει σε μηνιαία βάση πολύ λιγότερο από το ενοίκιο που θα πλήρωναν.

Περισσότερα από 23.000 νοικοκυριά λοιπόν απέκτησαν το δικό τους σπίτι μέσα σε 3 χρόνια. Μιλάμε για μια κλίμακα παρέμβασης που, αν τη δούμε σε όρους πληθυσμού, προσεγγίζει το μέγεθος μιας ολόκληρης πόλης όπως η Καλαμάτα, τα Χανιά, η Αλεξανδρούπολη ή τα Ιωάννινα.

Όμως το «Σπίτι μου Ι» και το «Σπίτι μου ΙΙ» δεν είναι το μοναδικό μέτρο της στεγαστικής μας πολιτικής. Είναι μόνο ένα μέρος της.

Στο stegasi.gov.gr κάθε πολίτης και κάθε οικογένεια μπορεί να ενημερωθεί για το σύνολο των 40+ στεγαστικών πολιτικών που εφαρμόζουμε, με δύο βασικούς στόχους: να αυξήσουμε τις διαθέσιμες κατοικίες και να στηρίξουμε το εισόδημα των νοικοκυριών.

Η Ελλάδα είχε διαχρονικά υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα χρόνια της κρίσης, όμως, αυτή η κατάκτηση άρχισε να υποχωρεί. Παραμένουμε ψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά λόγω της γήρανσης του κτιριακού αποθέματος και της κρίσης του κατασκευαστικού κλάδου κατά την προηγούμενη δεκαετία έχουμε ακόμη έλλειψη σε σύγχρονες κατοικίες που να απαντούν στις ανάγκες μιας νέας οικογένειας.

Είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε αυτή την τάση να συνεχιστεί. Το σπίτι πρέπει να γίνει ξανά μια ρεαλιστική δυνατότητα για τη νέα γενιά.

Όχι μόνο για να μπορούν οι νέοι να αποκτήσουν ένα σπίτι. Αλλά για να μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά και να σχεδιάσουν τη ζωή τους με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Για τους γονείς μας η πρώτη κατοικία ήταν μια κατάκτηση που θεωρούνταν σχεδόν αυτονόητη.

Χρέος μας είναι να γίνει ξανά κατάκτηση για τη δική μας γενιά — και κυρίως για τα παιδιά μας».