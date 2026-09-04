Νησιά Φώκλαντ: «Απολύτως ακλόνητη η κυριαρχία μας» απαντά το Λονδίνο στις απειλές Μιλέι

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Την επιβολή κυρώσεων στις πετρελαϊκές εταιρείες που επιχειρούν στα Φώκλαντ προανήγγειλε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, εξέλιξη στην οποία το Λονδίνο αντέδρασε επαναβεβαιώνοντας τη βρετανική κυριαρχία στα νησιά.

Η απάντηση της Βρετανίας

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ, ξεκαθάρισε την Παρασκευή ότι η δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου απέναντι στα Νησιά Φώκλαντ παραμένει «ακλόνητη».

Σε ανάρτησή του στο X, ο Στρίτινγκ ανέφερε: «Η χθεσινή δήλωση του Μιλέι μας λέει περισσότερα για την εσωτερική πολιτική της Αργεντινής παρά για τις Νήσους Φώκλαντ».

«Τα Φώκλαντ είναι βρετανικά, επειδή οι κάτοικοί τους επιλέγουν να είναι Βρετανοί», τόνισε. «Η δέσμευσή μας απέναντι στις Νήσους Φώκλαντ είναι απόλυτη και ακλόνητη».



Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ντάουνινγκ Στριτ είχε υπογραμμίσει επίσης ότι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου για τα Φόκλαντ είναι «μακροχρόνια και αμετακίνητη».

Ο The Indepedent υπενθυμίζε ότι στο δημοψήφισμα του 2013, οι κάτοικοι των Φώκλαντ ψήφισαν συντριπτικά υπέρ της παραμονής τους ως βρετανικό υπερπόντιο έδαφος, με ποσοστό 99,8% – μόλις τρεις ψήφοι ήταν κατά.

Επίθεση Μιλέι

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα προς το έθνος, ο Πρόεδρος της Αργεντινής επανέλαβε τις διεκδικήσεις της χώρας του, και τόνισε ότι «οι άνεμοι της αλλαγής» ευνοούν το αίτημα του Μπουένος Άιρες.

«Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος με όλους. Τα Φώκλαντ είναι αργεντίνικα. Ιστορικά και νομικά», ισχυρίστηκε. «Δεν μπορεί να υπάρξει αμφισβήτηση. Αποτελούν μέρος της επικράτειας της Αργεντινής».

Argentina’s President Javier Milei: I want to be clear with the world and express the position of the Argentine State. The Malvinas (Falkland Islands) are Argentine by history and by right. There is no discussion about it. The islands have been part of Argentine territory… pic.twitter.com/R4v28Pnrn1 — Clash Report (@clashreport) September 4, 2026



«Οι νησιώτες στην σφετερισμένη επικράτειά τους δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα αυτοδιάθεσης και οποιοδήποτε όρισμα για τέτοιου είδους αυτοδιάθεση είναι άκυρο», πρόσθεσε.

Ο Χαβιέρ Μιλέι ισχυρίστηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται αντιμέτωπο με «πολλαπλές κρίσεις σε πολλαπλά μέτωπα» και ανακοίνωσε ότι θα υπογράψει διατάγματα για την επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες που εμπλέκονται στην παραγωγή πετρελαίου υπό «βρετανική κατοχή».

Εστιάζοντας στο κοίτασμα πετρελαίου Sea Lion —ιδιοκτησίας μιας ισραηλινής και μιας βρετανικής εταιρείας, όπου η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2028— ο Μιλέι το χαρακτήρισε «άμεσο και υπαρκτό κίνδυνο» για τις διεκδικήσεις της Αργεντινής.

«Εάν δεν ενεργήσουμε γρήγορα σε λίγους μήνες, θα έχουν τη υλική δυνατότητα πρόσβασης στο πετρέλαιο που βρίσκεται κάτω από τη θάλασσά μας. Κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στο παρελθόν».

Η στάση των ΗΠΑ

Ανακοινώνοντας παράλληλα σχέδια για τη δημιουργία ναυτικής βάσης στη Γη του Πυρός, στον νότο της Αργεντινής, ο Μιλέι σημείωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η αμερικανική διοίκηση «αξιολογούν την ιστορική τους θέση σε σχέση με τα Φώκλαντ».

«Αυτά δεν είναι κενά λόγια, καθώς κατανοούν ότι η Αργεντινή είναι ένας αξιόπιστος εταίρος και ένας πολύτιμος σύμμαχος για τις επόμενες δεκαετίες», υποστήριξε ο Μιλέι.

«Ο ρόλος και η σημασία μας ως χώρα στον κόσμο έχουν αλλάξει δραματικά. Τα Φώκλαντ είναι το μέλλον μας — πρέπει να ανακτήσουμε αυτά τα νησιά που είναι εθνικά σημαντικά. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος προς τα εμπρός».

«Είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όσους θυσίασαν τη ζωή τους για αυτόν τον σκοπό. Είναι υποχρέωσή μας ως έθνος να τιμήσουμε τη μνήμη τους».

Η έξαρση της έντασης πυροδοτήθηκε έπειτα από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυο GB News, όπου άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην συνδράμουν τη Βρετανία σε μια ενδεχόμενη μελλοντική σύγκρουση.

Όταν ερωτήθηκε αν θα σπεύσει σε βοήθεια του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε: «Λοιπόν κοιτάξτε, ήμουν εκεί όταν είχαν τον πρώτο πόλεμο. Αυτό ήταν πριν από πολύ καιρό και τον παρακολούθησα τόσο προσεκτικά, και συμπεριφερθήκατε πολύ καλά. Τα πήρατε πίσω αρκετά δυναμικά, αλλά είναι πολύ μακριά. Είναι ένα μεγάλο ταξίδι, είναι μεγάλη απόσταση».

Q: The US has always been neutral on the Falkland Islands issue, but would you come to the aid of the UK? Trump: I was there when they had the first war. That was a long time ago, and I watched it so carefully. And you comported yourselves very well. You took it back pretty… pic.twitter.com/tw5ojlxBSu — Clash Report (@clashreport) September 3, 2026



«Λοιπόν, η χώρα σας δεν τα πάει καλά. Μην ξεχνάτε, παίρνετε ένα μεγάλο ποσοστό του πετρελαίου σας από τα Στενά του Ορμούζ και δεν ήσασταν εκεί για να με βοηθήσετε».

«Η χώρα σας δεν ήταν εκεί για να με βοηθήσει. Δεν χρειαζόμασταν βοήθεια, αλλά ρώτησα το ΝΑΤΟ και ρώτησα τον πρώην ηγέτη σας: “γιατί δεν στείλατε μερικά πλοία;”. Εκείνος είπε “δεν έχουμε κανένα”, και ήταν αρκετά λυπηρό, όλο αυτό το πράγμα», σημείωσε.

«Έτσι το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί, παρόλο που παίρνουν —οι περισσότερες από αυτές τις χώρες παίρνουν— ένα μεγάλο μέρος του πετρελαίου τους από εκεί. Οπότε το κάνουμε μόνοι μας».

Σημειώνεται ότι, αν και οι ΗΠΑ τηρούν επισήμως ουδέτερη στάση, στην κρίση του 1982 είχαν παράσχει υποστήριξη στη Βρετανία για την ανακατάληψη των νησιών.

Ωστόσο, η Σάρα Ρότζερς, ανώτερη αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, δημοσίευσε στο X μια φωτογραφία με τον Μιλέι πριν από το διάγγελμά του, σχολιάζοντας ότι «συναρπαστικά πράγματα συμβαίνουν στο Δυτικό Ημισφαίριο».