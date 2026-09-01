Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της στάσης των ΗΠΑ για τα Φόκλαντ – Πίεση στη Βρετανία για τις αμυντικές δαπάνες

Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο επανεξέτασης της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ζήτημα των Νήσων Φόκλαντ, γνωστών στην Αργεντινή ως Μαλβίνες, οι οποίες τελούν υπό βρετανικό έλεγχο και διεκδικούνται από το Μπουένος Άιρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε σχετικά στο Οβάλ Γραφείο, ωστόσο απέφυγε να διευκρινίσει εάν σχεδιάζει συγκεκριμένη αλλαγή στην πολιτική της Ουάσινγκτον. «Υποβάλλω πάντα όλες τις θέσεις σε επανεξέταση. Αυτή είναι μία ανάμεσα σε άλλες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης της μέχρι σήμερα αμερικανικής προσέγγισης σε μια διαμάχη μεταξύ Αργεντινής και Ηνωμένου Βασιλείου που παραμένει άλυτη εδώ και δεκαετίες.

Η στάση της Ουάσινγκτον και το δημοσίευμα της Telegraph

Οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρούν μέχρι σήμερα ουδέτερη στάση ως προς το ζήτημα της κυριαρχίας των νησιών, όπως και αρκετές άλλες δυτικές χώρες. Παράλληλα, αναγνωρίζουν στην πράξη τον βρετανικό έλεγχο και τη διοίκηση του αρχιπελάγους, χωρίς να τοποθετούνται σαφώς ως προς το ποια χώρα διαθέτει τη νόμιμη κυριαρχία επί των νησιών.

Το ενδεχόμενο αλλαγής αυτής της πολιτικής επανήλθε στο προσκήνιο μετά από δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Telegraph. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την ουδέτερη στάση της και να εναντιωθεί ρητά στη βρετανική κυριαρχία, εάν το Λονδίνο δεν προχωρήσει σε σημαντική αύξηση των στρατιωτικών του δαπανών.

Ο πόλεμος του 1982 και η διεκδίκηση της Αργεντινής

Τα Φόκλαντ βρίσκονται περίπου 600 χιλιόμετρα από τις ακτές της Παταγονίας και βρέθηκαν το 1982 στο επίκεντρο πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ της Αργεντινής και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο πόλεμος διήρκεσε 74 ημέρες και ολοκληρώθηκε με την ήττα της Αργεντινής. Κατά τη διάρκειά του σκοτώθηκαν τουλάχιστον 649 Αργεντινοί στρατιωτικοί και 255 Βρετανοί.

Παρά την έκβαση της σύγκρουσης, η Αργεντινή δεν εγκατέλειψε τη διεκδίκηση των νησιών, τα οποία αποκαλεί Μαλβίνες και θεωρεί τμήμα της εθνικής της επικράτειας.

Οι σχέσεις Τραμπ – Μιλέι

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ αποκτά πρόσθετη πολιτική σημασία λόγω των στενών σχέσεων που έχει αναπτύξει με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

Ο Μιλέι συγκαταλέγεται στους στενότερους πολιτικούς συμμάχους του Τραμπ στη Λατινική Αμερική και έχει επανειλημμένα υποστηρίξει τη διεκδίκηση της Αργεντινής για τα νησιά.

Ενδεχόμενη μεταβολή της αμερικανικής πολιτικής θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο τις σχέσεις Ουάσινγκτον – Λονδίνου όσο και τη μακροχρόνια διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Βρετανίας και Αργεντινής για την κυριαρχία των Φόκλαντ.