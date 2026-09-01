Λετονία: Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα μαχητικά του ΝΑΤΟ έπειτα από προειδοποίηση για πιθανή αεροπορική απειλή

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Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν μαχητικά αεροσκάφη της αποστολής εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική, έπειτα από προειδοποίηση για πιθανή αεροπορική απειλή στον εναέριο χώρο της Λετονίας.

Η προειδοποίηση αφορούσε την περιοχή κοντά στην πόλη Λούντζα, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα της Λετονίας με τη Ρωσία.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Λετονίας ανακοίνωσαν μέσω της πλατφόρμας X ότι, μετά την προειδοποίηση, ενεργοποιήθηκαν τα μαχητικά αεροσκάφη που συμμετέχουν στην αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική.