Λετονία: Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα μαχητικά του ΝΑΤΟ έπειτα από προειδοποίηση για πιθανή αεροπορική απειλή

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν μαχητικά αεροσκάφη της αποστολής εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική, έπειτα από προειδοποίηση για πιθανή αεροπορική απειλή στον εναέριο χώρο της Λετονίας.
Η προειδοποίηση αφορούσε την περιοχή κοντά στην πόλη Λούντζα, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα της Λετονίας με τη Ρωσία.
Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Λετονίας ανακοίνωσαν μέσω της πλατφόρμας X ότι, μετά την προειδοποίηση, ενεργοποιήθηκαν τα μαχητικά αεροσκάφη που συμμετέχουν στην αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική.