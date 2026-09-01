Λετονία: Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα μαχητικά του ΝΑΤΟ έπειτα από προειδοποίηση για πιθανή αεροπορική απειλή

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Λετονίας ανακοίνωσαν την ενεργοποίηση μαχητικών της αποστολής εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ, έπειτα από προειδοποίηση για πιθανή αεροπορική απειλή κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.

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Διεθνή Νέα

Μαχητικά αεροσκάφη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ στη Βαλτική, έπειτα από προειδοποίηση για πιθανή αεροπορική απειλή στον εναέριο χώρο της Λετονίας.
  • Η προειδοποίηση αφορούσε την περιοχή κοντά στην πόλη Λούντζα, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα της Λετονίας με τη Ρωσία.
  • Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Λετονίας ανακοίνωσαν ότι, μετά την προειδοποίηση, ενεργοποιήθηκαν τα μαχητικά αεροσκάφη της αποστολής εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν μαχητικά αεροσκάφη της αποστολής εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική, έπειτα από προειδοποίηση για πιθανή αεροπορική απειλή στον εναέριο χώρο της Λετονίας.

Η προειδοποίηση αφορούσε την περιοχή κοντά στην πόλη Λούντζα, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα της Λετονίας με τη Ρωσία.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Λετονίας ανακοίνωσαν μέσω της πλατφόρμας X ότι, μετά την προειδοποίηση, ενεργοποιήθηκαν τα μαχητικά αεροσκάφη που συμμετέχουν στην αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική.

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