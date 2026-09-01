Φινλανδία: Φυλάκιση σε Ιρακινό που βίαζε συγγενή του και την οποία εξανάγκασε σε γάμο στα 13 της

Σε επτά χρόνια και δύο μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε από το Εφετείο του Τούρκου ένας Ιρακινός, ο οποίος είχε εξαναγκάσει μία 13χρονη συγγενή του να τον παντρευτεί και την κρατούσε υπό τον έλεγχό του επί χρόνια, αρχικά στο εξωτερικό και στη συνέχεια στη Φινλανδία.

Σύμφωνα με το Yle, το Εφετείο του Τούρκου αυστηροποίησε την ποινή που είχε επιβληθεί στον άνδρα το 2025 από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Νοτιοδυτικής Φινλανδίας. Τότε είχε καταδικαστεί σε έξι χρόνια και έξι μήνες φυλάκιση για διακεκριμένη εμπορία ανθρώπων, απαγωγή παιδιών και διακεκριμένη στέρηση της ελευθερίας.

Το Εφετείο τον έκρινε πλέον ένοχο και για βιασμό, αυξάνοντας την ποινή του σε επτά χρόνια και δύο μήνες. Σύμφωνα με την απόφαση, το κορίτσι δεν είχε πραγματική δυνατότητα να αρνηθεί τις σεξουαλικές επαφές.

Την εξανάγκασε σε γάμο όταν ήταν 13 ετών

Ο άνδρας εξανάγκασε τη 13χρονη να τον παντρευτεί στο εξωτερικό το 2008, ενώ το 2012 μετακόμισαν στη Φινλανδία.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο άνδρας την πίεζε να έχει σεξουαλικές επαφές μαζί του σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010, η γυναίκα γέννησε τρία παιδιά, τα δύο από τα οποία ενώ η ίδια ήταν ακόμη ανήλικη.

Το Εφετείο έκρινε ότι ο καταδικασθείς διατηρούσε το θύμα υπό τον έλεγχό του, εκμεταλλευόμενος την εξάρτηση και την εξαιρετικά ευάλωτη θέση της. Η κοπέλα βρισκόταν σε ξένη χώρα χωρίς χρήματα, χωρίς σχολική εκπαίδευση και χωρίς γνώση της γλώσσας.

Το 2018 πήρε τα παιδιά και τα μετέφερε στο Ιράκ

Η υπόθεση πήρε ακόμη μία δραματική τροπή το 2018, όταν ο άνδρας απήγαγε τα παιδιά και τα κράτησε στο Ιράκ για έξι χρόνια.

Όπως αναφέρει το Yle, πήρε αυθαίρετα τα παιδιά και τα μετέφερε με επιβατηγό πλοίο στη Σουηδία, προτού καταλήξουν στο Ιράκ.

Τελικά, συνελήφθη στο εξωτερικό τον Αύγουστο του 2024, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, και βρίσκεται υπό κράτηση από τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Σπάνια υπόθεση για τα φινλανδικά δικαστήρια

Η συγκεκριμένη υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σπάνια, καθώς οι γάμοι ανηλίκων συχνά παραμένουν κρυφοί στη Φινλανδία.

Η δικηγόρος του θύματος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι καθοριστικό στοιχείο στην υπόθεση ήταν η επιμονή της γυναίκας να διεκδικήσει δικαιοσύνη.

Στη Φινλανδία, ο εξαναγκασμός σε γάμο ποινικοποιήθηκε ως αυτοτελές αδίκημα το 2025. Προηγουμένως, τέτοιες πράξεις μπορούσαν να τιμωρηθούν βάσει του ποινικού κώδικα ως εμπορία ανθρώπων, διακεκριμένη εμπορία ανθρώπων ή εξαναγκασμός.