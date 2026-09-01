Ευρυδίκη – Μπομπ Κατσιώνης: Συμπλήρωσαν 11 χρόνια μαζί και 7 χρόνια γάμου – Η τρυφερή ανάρτηση της τραγουδίστριας

Η Ευρυδίκη γιόρτασε μέσω Instagram τα 11 χρόνια κοινής πορείας και τα επτά χρόνια γάμου με τον Μπομπ Κατσιώνη, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη σχέση τους και ένα προσωπικό μήνυμα για το μέλλον τους.

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Ευρυδίκη - Μπομπ Κατσιώνης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια ιδιαίτερη επέτειο γιόρτασαν η Ευρυδίκη και ο Μπομπ Κατσιώνης, καθώς συμπλήρωσαν 11 χρόνια σχέσης και επτά χρόνια έγγαμου βίου.
  • Με αφορμή την επέτειό τους, η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σειρά φωτογραφιών από διαφορετικές περιόδους της κοινής τους πορείας.
  • Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η Ευρυδίκη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον χρόνο που εύχεται να συνεχίσουν να έχουν μαζί, προκειμένου να μοιράζονται εμπειρίες και στιγμές που τους κάνουν ευτυχισμένους.

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Μια ιδιαίτερη επέτειο γιόρτασαν η Ευρυδίκη και ο Μπομπ Κατσιώνης, καθώς συμπλήρωσαν 11 χρόνια σχέσης και επτά χρόνια έγγαμου βίου.

Με αφορμή την επέτειό τους, η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σειρά φωτογραφιών από διαφορετικές περιόδους της κοινής τους πορείας. Στα στιγμιότυπα περιλαμβάνονται ταξίδια, εξορμήσεις, αλλά και στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Η Ευρυδίκη συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα προσωπικό μήνυμα προς τον σύζυγό της, αναφερόμενη τόσο στα χρόνια που έχουν περάσει όσο και σε όσα επιθυμεί για το κοινό τους μέλλον.

Η ευχή της Ευρυδίκης για το μέλλον

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η Ευρυδίκη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον χρόνο που εύχεται να συνεχίσουν να έχουν μαζί, προκειμένου να μοιράζονται εμπειρίες και στιγμές που τους κάνουν ευτυχισμένους.

«11 χρόνια εμείς! 7 χρόνια από το “ναι”.

Και μια ολόκληρη ζωή ακόμα μπροστά μας. Μια ευχή κάνω μόνο κάθε μέρα… Να μας δίνει ο Θεός χρόνο. Χρόνο να αγαπιόμαστε όλο και πιο πολύ, να γελάμε, να ταξιδεύουμε, να ζούμε και να γεμίζουμε τις μέρες μας με όσα μας κάνουν πραγματικά ευτυχισμένους. Μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την ανάρτησή της με τη φράση «Happy Anniversary», κάνοντας παράλληλα tag τον Μπομπ Κατσιώνη.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evridiki (@evridikiofficial)

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