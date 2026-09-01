Κλέλια Ανδριολάτου: «Με κουράζει όταν με ρωτάνε τι είναι για εμένα η ομορφιά»

Τον απολογισμό των φετινών καλοκαιρινών διακοπών της έκανε η Κλέλια Ανδριολάτου, μέσα από μια προσωπική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, την οποία συνόδευσε με στιγμιότυπα από όσα έζησε στην Ελλάδα.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη δική της αντίληψη για την ομορφιά, την ευτυχία και τη φιλία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους που έχει επιλέξει να βρίσκονται δίπλα της. Παράλληλα, εξήγησε γιατί απέφυγε να δημοσιεύσει περισσότερες φωτογραφίες των φίλων της, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί να προστατεύσει την ιδιωτικότητά τους.

Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου

«Και κάπου εδώ ας κλείσει το κεφάλαιο: “Η ζωή είναι όμορφη όταν έχεις όμορφους φίλους”. Πολλές φορές με ρωτάνε τι είναι για εσένα η ομορφιά. Με κουράζει όταν με ρωτάνε. Τώρα όμως που δεν πρέπει να απαντήσω και να καλύψω μια προσδοκία του άλλου, θα σας πω τι είναι. Είναι να επιλέγω να αφήνομαι στην καλοσύνη. Να δέχομαι και να υποδέχομαι την ευτυχία. Αυτό προϋποθέτει υγεία και δύναμη. Είσαι αρκετά έτοιμος για να δεις την ομορφιά γύρω σου;

Κάθε μέρα είναι τόσο διαφορετική. Δεν υπάρχει αιώνια και παρατεταμένη ομορφιά. Η ψυχή μας είναι ένα ποτάμι. Κάπου νιώθεις ροή, κάπου σταματάς, κάπου σκοντάφτεις και κάπου αφήνεσαι σε αυτήν. Η ομορφιά είναι κόπος. Είναι επιλογή. Υπάρχει διακύβευμα. Μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου να παρασυρθεί για να βρεις αυτό που πραγματικά ψάχνεις, γνωρίζοντας πως δεν θα κρατήσει για πάντα;

ΥΓ: Ο λόγος που δεν ανέβασα περισσότερες εικόνες από τους φίλους μου είναι γιατί σέβομαι την ιδιωτικότητά τους. Είναι αυτοί που μου χάρισαν τις πιο όμορφες εικόνες που έχω συναντήσει στην Ελλάδα. Είναι αυτοί που με έσπρωξαν. Που μου είπαν “μη φοβάσαι”. Είναι αυτοί που έχω επιλέξει. Και είναι τόσο μα τόσο όμορφοι», έγραψε η Κλέλια Ανδριολάτου.