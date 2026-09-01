Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα νυχτερινή επίθεση στο Κίεβο με ισχυρές εκρήξεις – Τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά

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Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης στο Κίεβο, την ώρα που οι ουκρανικές αρχές είχαν θέσει την πρωτεύουσα και μεγάλο μέρος της χώρας σε συναγερμό για νέα αεροπορική επίθεση. Από τα πλήγματα τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Δημοσιογράφοι του Reuters και του AFP, οι οποίοι βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα, ανέφεραν ότι άκουσαν περίπου 12 ισχυρές διαδοχικές εκρήξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Λίγο πριν από τις εκρήξεις, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε προειδοποιήσει για εισερχόμενη απειλή από «στόχο υψηλής ταχύτητας».

«Πολλοί στόχοι κατευθύνονται προς την πρωτεύουσα», ανέφερε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία σε μήνυμά της στο Telegram.

Σε καταφύγια κάλεσαν τους κατοίκους οι αρχές

Οι αρχές του Κιέβου κάλεσαν μέσω Telegram τους κατοίκους να μεταβούν άμεσα σε καταφύγια, καθώς η αεροπορική επίθεση βρισκόταν σε εξέλιξη.

Παράλληλα, οι προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές επεκτάθηκαν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης σε μεγάλο μέρος της ουκρανικής επικράτειας.

Η νέα επίθεση καταγράφηκε για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά την οποία το Κίεβο και η ευρύτερη περιοχή βρίσκονται αντιμέτωπα με ρωσικές αεροπορικές επιδρομές.

Την ίδια περίοδο, η Ουκρανία αντιμετωπίζει ελλείψεις σε πυραύλους αναχαίτισης, ιδιαίτερα για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση βαλλιστικών απειλών.