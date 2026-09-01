Η δολοφονία του βρέφους που ήταν τοποθετημένο σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα αποκαλύπτει και νέα φρικτά στοιχεία για το τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες στο διαμέρισμα της Κυψέλης.

Της Εύης Κατσώλη

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται γενικότερα και οι συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν τα τρία ανήλικα παιδιά. Άλλωστε η 15χρονη και το 9χρονο αγοράκι φέρεται να έχουν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, στοιχείο που διερευνάται. Μία πτυχή που επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, είναι πως η 15χρονη έγκυος, η οποία φέρεται να είναι αδελφή του νεκρού βρέφους, φέρεται πως είναι εθισμένη στα ναρκωτικά, ενώ στο ίδιο σπίτι εντοπίστηκαν χάπια, κάμερες και άλλα ευρήματα που εξετάζονται από τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται τη συγκλονιστική υπόθεση, δεν αποκλείουν να βρίσκονται μπροστά σε μια υπόθεση παιδοβιαστών που διακινούσαν υλικό μέσω του διαδικτύου, καθώς στο σπίτι εντοπίστηκε και κάμερα συνδεδεμένη με λάπτοπ καθώς και πολλά σεξουαλικά βοηθήματα.

Γιαννόπουλος στο enikos.gr: «Είχαμε δύο καταγγελίες για την οικογένεια»

Η οικογένεια δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αστυνομικές και τις εισαγγελικές Αρχές. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος στο enikos.gr, είχε λάβει καταγγελίες, επώνυμες και ανώνυμες, δύο φορές στο παρελθόν.

Ο κ. Γιαννόπουλος είπε χαρακτηριστικά ότι «το 2020 λάβαμε μία αναφορά για σοβαρή παραμέληση των παιδιών της οικογένειας, για άθλιες συνθήκες υγιεινής στο σπίτι όπου διέμεναν τότε, αλλά και για οικονομική εκμετάλλευση των παιδιών και αμέσως ενημερώσαμε την Εισαγγελία».

Τέσσερα χρόνια αργότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, «υπήρξε μία ανώνυμη κλήση στο Χαμόγελο του Παιδιού, αλλά χωρίς να δίνονται περισσότερα στοιχεία για την οικογένεια- ούτε τα ονόματα ξέραμε, ούτε τις ηλικίες- με αποτέλεσμα αυτή η καταγγελία να μην οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Πλέον με τις σοκαριστικές εξελίξεις με το βρέφος, το οποίο έφερε 20 μαχαιριές στην πλάτη του, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για την ίδια οικογένεια, εις βάρος της οποίας είχε γίνει καταγγελία και το 2024».

«Πήγε στο νοσοκομείο και πήρε τα παιδιά σαν… κύριος»

«Το θέμα είναι πως τα παιδιά φιλοξενήθηκαν σε νοσοκομείο για να προστατευτούν και ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας, πήγε άνετος, σαν… κύριος και τα πήρε, χωρίς να ενημερωθεί ούτε η Αστυνομία, ούτε εμείς ως «Χαμόγελο του Παιδιού». Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, ενημερώνεται η Αστυνομία και ακολουθεί κινητοποίηση για να τα βρούμε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι το συγκεκριμένο γεγονός δεν έφτασε ποτέ σε εμάς» πρόσθεσε ο κ. Γιαννόπουλος.

Το ποινικό παρελθόν του 43χρονου

Νέα στοιχεία για το σκοτεινό παρελθόν του 43χρονου φερόμενου πατέρα της οικογένειας έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας.

Όπως μετέδωσε το MEGA, o 43χρονος είχε προφυλακιστεί τον Απρίλιο του 2020 για μαστροπεία σε βάρος 42χρονης Γερμανίδας στην Αχαρνών και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους είχε αποφυλακιστεί.

Στο «κάδρο» των ερευνών βρίσκεται και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι παλιός γνώριμος των Αρχών για διακίνηση ναρκωτικών.

Η οικογένεια άλλαζε συχνά σπίτια

Σύμφωνα με όσα είπε στον Realfm 97,8 ο Θεοδόσης Πάνου, η οικογένεια συνήθιζε να αλλάζει συχνά σπίτια. Ακόμη και αυτό έχει μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών καθώς δείχνει ότι πιθανόν ήθελαν κάτι να κρύψουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέταση των παιδιών της οικογένειας θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς από τη διαδικασία αυτή ενδέχεται να προκύψουν ουσιαστικά στοιχεία τόσο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος, όσο και για τις συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων μέσα στο διαμέρισμα.

Το βρέφος έφερε 20 μαχαιριές

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές στο enikos.gr «το βρέφος είναι ένα αγοράκι, μεταξύ 7 και 9 μηνών. Μιλάμε ξεκάθαρα για βρεφοκτονία. Ωστόσο επειδή η σορός είχε καταψυχθεί, μέχρι στιγμής από την ιατροδικαστική εξέταση, δεν έχει καταστεί δυνατό να τοποθετηθεί χρονικά το πότε ακριβώς δολοφονήθηκε.

Το άψυχο κορμάκι του βρέφους έφερε 20 μαχαιριές οι οποίες είχαν γίνει με ένα μαχαίρι διπλής λεπίδας. Τα τραύματα ήταν τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά ενώ μία μαχαιριά έφτασε μέχρι τον θώρακα του μωρού.

Μετά τα ευρήματα του ιατροδικαστή, από την ΕΛΑΣ σχηματίζεται δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τους συλληφθέντες από το διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Στο «μικροσκόπιο» το DNA

Μέχρι στιγμής, οι δύο γονείς δεν έχουν δώσει στοιχεία που να δικαιολογούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, ενώ αρνούνται κατηγορηματικά οποιοδήποτε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρά τα αντίθετα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Παράλληλα, οι Αρχές προσπαθούν να αποσαφηνίσουν το τοπίο γύρω από τις ακριβείς σχέσεις των ατόμων που διέμεναν στο σπίτι. Για τον λόγο αυτό αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα τρία ανήλικα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας, καθώς και ποια είναι η ακριβής συγγενική τους σχέση με το νεκρό βρέφος.

“Τα είχα δει κάποια βράδια να κυκλοφορούν σαν να ήταν ναρκωμένα”

Ένοικος γειτονικής πολυκατοικίας ανάφερε στην εφημερίδα “Απογευματινή” ότι είχε δει τα τρία αδέλφια να κυκλοφορούν ακόμη και τα μεσάνυχτα έξω από την πολυκατοικία.

“Τα είχα δει κάποια βράδια να κυκλοφορούν σαν να ήταν ναρκωμένα, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ τι μπορεί να συνέβαινε” είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία” με εισαγγελική εντολή και θα υποβληθούν σε σειρά εξετάσεων. Παράλληλα, αναμένεται να συνομιλήσει μαζί τους ειδικός παιδοψυχολόγος ώστε να εξακριβωθεί η κατάσταση της ψυχικής υγείας τους ύστερα από όσα έζησαν τόσο στο σπίτι- κολαστήριο της Κυψέλης όσο και σε προηγούμενα σπίτια.