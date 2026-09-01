Διακοπές εφιάλτης για 19χρονη Νορβηγίδα στα Χανιά – Ο σύντροφός της, χτύπησε το κεφάλι της σε πόρτα

Οι διακοπές μιας 19χρονης Νορβηγίδας τουρίστριας στα Χανιά μετατράπηκαν σε εφιάλτη, καθώς έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 23χρονο σύντροφό της, ο οποίος φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ. Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της 31ης Αυγούστου, με τον σύντροφο να τη χτυπάει στο κεφάλι, ωστόσο η νεαρή γυναίκα δεν υπέβαλε μήνυση ούτε δέχτηκε ιατροδικαστική εξέταση.

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Κοινωνία

ενδοοικογενειακή βία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εφιάλτη μετατράπηκαν οι διακοπές για μία 19χρονη τουρίστρια από τη Νορβηγία, η οποία έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 23χρονο σύντροφό της στα Χανιά.
  • Ο 23χρονος, ο οποίος είχε καταναλώσει αλκοόλ, την έπιασε από τον λαιμό και χτύπησε το κεφάλι της στην πόρτα του δωματίου. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη.
  • Ωστόσο, η 19χρονη δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε να υποβάλει μήνυση, ενώ αρνήθηκε και να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

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Σε εφιάλτη μετατράπηκαν οι διακοπές για μία 19χρονη τουρίστρια από τη Νορβηγία, η οποία βρίσκεται με τον σύντροφό της στα Χανιά. Η νεαρή γυναίκα έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 23χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στους αστυνομικούς, είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας 31 Αυγούστου, σε περιοχή του δήμου Πλατανιά, όπου βρισκόταν το ζευγάρι για τις διακοπές του. Όπως κατήγγειλε η 19χρονη, ο σύντροφός της την έπιασε από τον λαιμό και χτύπησε το κεφάλι της στην πόρτα του δωματίου του τουριστικού καταλύματος, όπου διέμεναν.

Συνελήφθη ο 23χρονος, η 19χρονη δεν κατέθεσε μήνυση

Η 19χρονη έσπευσε στις αστυνομικές αρχές και κατήγγειλε την άγρια επίθεση σε βάρος της, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στη σύλληψη του 23χρονου. 

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της Νέας Κρήτης, η 19χρονη δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε να υποβάλει μήνυση, ενώ αρνήθηκε και να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

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